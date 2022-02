"Allamand debió haber renunciado a penas fue designado como secretario general iberoamericano, de inmediato, era lo obvio", afirmó el diputado demócrata cristiano tras la salida del hoy ex ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, agregó que "es lo que le está ocurriendo en general al Gobierno, de repente vemos que no existe, que no están las autoridades".