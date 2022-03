Este miércoles y en el marco de la prórroga del Estado de Excepción Constitucional, el diputado René Alinco protagonizo un momento de molestia, luego de que la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados no pusiera en tabla el quinto proyecto de reforma constitucional que busca un nuevo retiro de los fondos previsionales.

El parlamentario solicitó la palabra y acusó que “ayer un grupo de diputados y diputadas de diferentes bancadas, presentamos un proyecto de ley relacionado con el quinto retiro, y en este momento, hasta ahora no se ha dado cuenta de ese proyecto. Yo exijo mi derecho a que se dé cuenta de los proyectos que ayer se presentaron”.

Sobre el tema, el diputado Alinco (Ind) junto a Jaime Naranjo (PS) debatieron en CNN Chile sobre la aprobación de la iniciativa y respecto a las medidas que debería implementar el Gobierno del Presidente Boric en torno a la crisis económica y sanitaria.

“Yo he votado todos los retiros a favor y por cierto estaré abierto el día de mañana a votar uno nuevo siempre y cuando escuchemos al Gobierno. (…) Ellos han dicho que no son partidarios de un nuevo retiro, pero frente a esa situación la pregunta que uno tiene que hacerse es que frente a esta crisis sanitaria y económica que han perdura en el país, ¿qué medidas, qué acciones, qué instrumentos va a ocupar este Gobierno para abordar esta situación?”, expresó Naranjo.

Lee también: Diputado Mellado (RN) por visita de Siches a La Araucanía: “Creo que hubo una imprudencia”

En ese sentido, agregó “porque si ocurre lo que ocurrió con el Presidente Piñera que partió tarde con medidas insuficientes, evidentemente que aquello es un estimulo para que más diputados se sumen a un nuevo retiro. Pero a mí me parece prudente escuchar al Gobierno y como Pdte. de la Comisión de Hacienda, la primera decisión que tomó la Comisión es justamente escuchar el día martes al ministro Marcel para saber en qué estado se encuentra la situación económica del país y cuáles son las medidas que el Gobierno va a implementar para diversos sectores económicos y sociales que aún están con una situación bastante compleja”.

Por su parte, el diputado Alinco se mostró contrario a la opinión de su par y apuntó a las definiciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel respecto del proyecto. “No comparto la opinión de seguir escuchando al ministro Marcel, tanto el diputado Naranjo como los parlamentarios sabemos perfectamente cuál es la opinión del Ministro Marcel desde que era Presidente del Banco Central y hoy día como ministro de Hacienda. Por lo tanto, yo le digo al compañero Naranjo y a todos los parlamentarios que estuvieron y que estuvimos con los cuatro retiros anteriores que el quinto retiro no se tranza”, dijo.

“El Gobierno dijo que iba a presentar un plan extraordinario de apoyo a la gente que lo necesita pero ¿cuándo?. No hay fecha, no hay hora, no hay nada, por lo tanto, lo más inmediato es el quinto retiro”, replicó.

Asimismo y en relación a la crisis económica que vive el país producto del COVID-19, Naranjo expresó que”si el propio Gobierno no toma medidas serias y profundas va a incentivar a que la iniciativa que está presentando hoy día el diputado Alinco se puedan sumar más diputados, pero me parece que el momento de hoy día es escuchar”.

Lee también: Alcaldesa de Quinta Normal y casos de acoso escolar: “Se tiene que abordar con la gravedad que requiere”

“La inflación que vive nuestro país en alguna medida tiene efectos por el retiro de las AFP pero parte importante de ella dice relación con lo elevado que están los alimentos en el mundo, todos somos testigos cómo la energía, el petróleo ha subido tres veces lo que era a comienzos del año pasado, entonces hay elementos hoy día que están generando inflación y no solamente son por los retiros de las AFP. (…) ¿Es justo que sean los trabajadores con sus ahorros que son para su vejez, que estén pagando la crisis sanitaria y económica del país? A mí me parece que no corresponde”, señaló.

Finalmente, Alinco dijo que “el ministro Marcel dijo cuando era Presidente del Banco Central que si se producía el cuarto retiro iba a haber en Chile una inflación que iba a producir un caos. Se rechazó el cuarto retiro y la inflación igual continúa, o sea no es posible que hoy día le estén echando la culpa a los pobres de nuestro país”.

“Lo serio y lo responsable es escuchar a los trabajadores y trabajadoras, más que escuchar a un ministro de Hacienda que su posición siempre ha sido contraria a los retiros”, zanjó.