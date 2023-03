Diego Schalper, diputado (RN), en conversación con CNN Chile, se refirió a las declaraciones que hizo el General Yáñez tras la muerte del cabo de Carabineros Alex Salazar Rodríguez. En cuanto al debate de la no deliberación de las Fuerzas de Orden, afirmó que “solo verbalizó un sentir mayoritario, ¿en qué minuto eso lo hace saltarse el deber de ser no deliberante? Él no está haciendo un emplazamiento a movilizar tropas, simplemente está expresando su opinión a la dirigencia política y pública” y añadió que “si no se realizan estos emplazamientos públicos, el Gobierno no se mueve con eficacia”.