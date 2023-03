Esta mañana se informó de la muerte del cabo de Carabineros Alex Salazar Rodríguez, quien fue atropellado tras fiscalizar un local de alcoholes en Concepción.

El funcionario de 37 años se encontraba desde el pasado domingo 12 de marzo en el Hospital Regional de Concepción, en donde permanecía en riesgo vital.

Salazar fue atropellado por un ciudadano venezolano de 22 años durante un operativo policial en el sector de Barrio Estación. Su deceso se confirmó antes de que iniciara la audiencia de formalización de Jhoyner Bonilla Brito, quien quedó en prisión preventiva por los cuatro meses que durará la investigación.

Entre los delitos que se le imputan está el de homicidio simple, dos de maltrato a carabinero y conducción en estado de ebriedad.

15 años de servicio y padre de dos hijas

El cabo 1° Alex Salazar Rodríguez era casado, con dos hijas de 12 y 7 años. Al momento de su muerte, llevaba 15 años de servicio en Carabineros.

Era alumno de la Escuela de Suboficiales de Concepción y al momento del atropello estaba haciendo su práctica profesional en la 1° comisaría de esa ciudad.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Cabo 1º Alex Onésimo Salazar Rodríguez (QEPD), quien fue atropellado en un procedimiento policial en la comuna de Concepción.

Como Institución, con gran dolor enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. pic.twitter.com/u4CE45y7CO — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 14, 2023

Además, prestó servicios en la Tenencia de Batuco, en el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Biobío, en la subcomisaría Montada y Perros Policiales.

Asimismo, también era guía de Perros Policiales de Orden y Seguridad, Detector de Drogas y Explosivos. En vida manifestó su voluntad de ser donante de órganos, decisión respetada por su familia.

Hermano del cabo Salazar: “No sé dónde está el orden”

Tras su fallecimiento, la familia del cabo Alex Salazar emplazó duramente al Gobierno. Su hermano declaró a la prensa que, como familia, se encuentran “destruidos“.

“Era mi único hermano, y ahora no lo tengo por culpa de una persona que, en vez de surgir, vino a matar y a destruir”, expresó.

En esa línea, emplazó al presidente Gabriel Boric para que “se haga justicia real con esta persona que mató a mi hermano“.

“Él se comprometió a poner orden, pero hasta aquí no he visto eso, no sé dónde está el orden que prometiste. Para ser el presidente de este país hay que ponerse bien los pantalones”, agregó.