El ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la crisis interna que vive hoy Chile Vamos y que ha puesto en duda la permanencia de la tienda dentro de la coalición. En ese contexto, es que el ex ministro de Defensa, aseguró que el ex presidente, Sebastián Piñera, estaría mirando de buena forma la ruptura del bloque, ya que estaría considerando volver a La Moneda como Jefe de Estado: “él quiere volver en 4 años más, por lo tanto este desorden le permite erigirse como una persona por sobre las peleas chicas de la coalición”. El ex parlamentario afirmó no tener “ninguna duda” de las intenciones del ex mandatario ya que “lo conozco harto. Él ha insistido siempre medio en broma, medio en serio, que lo van a tener que sacar horizontal de esta cuestión y siempre cita a presidentes centro americanos. Pero está bien, es parte de su legítima aspiración y ambición. Yo no lo comparto, no lo voy a acompañar en eso”.