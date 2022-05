El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, conversó con CNN Chile para profundizar en la decisión del Ejecutivo de instalar un estado de excepción en la macrozona sur, y denunció la muerte de una persona debido al bloqueo de rutas.

“Lamentablemente, anoche una persona falleció en Antiquina porque fue atropellada por un miembro de la comunidad indígena del sector. El auto arrancó y quedó allí en la carretera. Me empezaron a llamar los dirigentes de las comunidades y no pudimos hacer ingresar la ambulancia porque un grupo de vándalos, delincuentes, detuvo a la ambulancia, no dejándola pasar, y esta persona falleció“, afirmó el delegado.

Toro planteó que estos hechos habrían ocurrido pese a que las rutas están resguardadas por Fuerzas Armadas y enfatizó en que “estos grupos no representan ninguna causa, no representan ninguna voluntad de la provincia de Arauco y no representan al pueblo mapuche, entonces la tarea que nos han encomendado es volver a instalar las mesas territoriales con las comunidades mapcuhe”.

“En los últimos cuatro años, lamentablemente, las mesas territoriales mapuche desaparecieron, no están articuladas, por lo tanto no hay vocerías positivas porque las dejaron solas y por lo tanto las vocerías negativas, estos voceros que son los delincuentes, empezaron a hablar en nombre del pueblo mapuche“, agregó.

“Despliegue integral”

Por otro lado, el delegado insistió en que las acciones del Ejecutivo apuntan no solo a materias de seguridad pública, sino que “al acompañamiento del Estado en sus problemas cotidianos, que tienen que ver con seguridad, pero también con su desarrollo. Por eso se llama ‘Mejor Vivir’, para vivir mejor en la provincia de Arauco y esa percepción la ciudadanía la está teniendo”.

“Están las coordinaciones desde todos los ángulos para atacar este crimen organizado y al mismo tiempo que la gente perciba que el Estado está acompañándolos en esta recuperación de la seguridad pública que una minoría pretende quitarle a la provincia de Arauco, y al mismo tiempo arrinconar a los delincuentes. Esa es la tarea central que nos ha mandatado el presidente”, indicó. .

Toro agregó que en la zona “hay un despliegue de la inversión pública que viene aparejado en la decisión del presidente de decretar el estado de excepción, por lo tanto aquí hay un despliegue integral, no solo vinculado a la protección de las rutas, sino que a la protección y al desarrollo del territorio para darle mayor seguridad en todos los ámbitos”.