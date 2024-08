Exclusivo CNN Chile: Defensa de imputado en Caso Audios descarta vínculos con “el entramado de Luis Hermosilla”

La defensora penal pública que presenta a Renato Robles, funcionario de la Tesorería General que fue contactado por Leonarda Villalobos, habló con CNN Chile y dijo que aún debe ser estudiado el nivel de participación de su defendido en el caso, recalcando que no era parte del entramado del que se le acusa al abogado.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización de los imputados en el Caso Audios, entre quienes están los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

En el mismo está imputado Renato Robles, ejecutivo de cobros en la Tesorería General de la República, a quien se le imputa el delito de cohecho reiterado por haber recibido al menos $1,5 millones.

Robles apuntó en su declaración que estos pagos se realizaron en contexto de asesorías a Leonarda Villalobos.

Sobre esto habló en exclusiva con CNN Chile la defensa de Robles, María Paz Bahamondez de la Defensoría Penal Pública, quien comentó que aún deben ser estudiados los tomos de la carpeta investigativa para ahondar en cuál es el grado de participación que se le imputa.

“En ese estudio vamos a tener que ir dilucidando bien cuál es el grado de participación penal que puede tener don Renato”, aseguró Bahamondez. “Recordemos que un hecho no solamente va a tener como consecuencia responsabilidad penal, puede ser una responsabilidad administrativa, tributaria u otra”.

En esa línea, remarcó que de las 33 consultas que se refiere el Ministerio Público “no todas se referían a lo que en esta investigación importa, que es Factop”.

“Por ahora, queda en el imaginario público que fueron 33 consultas relacionadas con todo el entramado que se está investigando, cuestión que no es así”, afirmó la defensora penal pública. “Lo que sí descartamos de plano es que mi representado sea parte de esta pandilla del entramado de Luis Hermosilla”.

Cómo conoció a Villalobos

Bahamondez también explicó cómo se vinculó con Leonarda Villalobos, contacto que inició en 2019.

Desde ese punto es que Villalobos lo contactaba para “algunas consultas”.

Sobre los pagos que recibió por parte de la abogada, la defensora penal pública señaló que “no hablaría tanto de ‘aceptación’, sino más bien un ‘dejar hacer’ o un ‘no devolver’. Pero ese punto puede tener que ver con muchas aristas, puede tener que ver con una cosa de personalidad, de no decir que no, o puede tener que ver con no saber que se está haciendo una conducta reprochable. Ese punto puede tener que ver con muchos factores”.