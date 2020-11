El senador PS Alfonso de Urresti, quien preside la comisión de Constitución de la Cámara Alta, en conversación con CNN Chile, detalló la discusión que se llevó a cabo durante este viernes respecto del proyecto que permitiría un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

Según indicó, en la revisión de la iniciativa “escuchamos al ministro de Hacienda y al subsecretario de Previsión Social para exponer los distintos argumentos” en contra, mientras que para la segunda sesión se espera poder citar “a la mayor cantidad de audiencia” para cubrir todas las artistas del proyecto.

De acuerdo con De Urresti, “la idea es poder despachar lo antes posible este proyecto para que sea votado por la Sala al entender la necesidad de poder contar con estos fondos para miles y miles en Chile”, tramitación que podría llevar a cabo tras una segunda discusión que espera concretarse durante la próxima semana.

A favor del retiro

El senador socialista reiteró su posición a favor del proyecto, argumentando que “hoy día hay muchas familias que no están llegando a final de año, a final de mes. Hay muchas familias que ya están colapsadas y no tienen capacidad de ahorro (…) la situación de confinamiento, de cuarentena, es una situación insoportable que no resiste económicamente”.

Respecto de la posición adoptada por el gobierno en la que señalan que debido a la iniciativa cerca de cuatro millones de chilenos quedarían sin ahorros previsionales, el legislador dijo que aquellas personas “tenían un fondo de cuatro o cinco millones, con lo cual tampoco les iba a alcanzar para ninguna jubilación digna a futuro”.

“El debate de fondo es que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social. No tenemos un sistema que efectivamente proteja al trabajador o trabajadora después de toda su vida laboral para llegar a la edad de jubilar y tener una pensión digna”, declaró.

Respecto a la posibilidad de un tercer retiro de fondos previsionales, el senador destacó que “ante la inacción, ante la incapacidad del gobierno de focalizar y destinar recursos y entregarlos a cuenta gota, claro que hay mayor presión sobre un tercer retiro, pero eso depende del gobierno”.

“El presidente Piñera y el ministro Briones creo que claramente están a la defensiva en esta situación y van a enfrentar un tercer retiro si es que no hacen efectivamente las medidas necesarias para ayudar al conjunto de población del país”, sentenció.

Impuestos por renta

Por otra parte, y respecto de la indicación que apunta al cobro de impuestos a quienes retiren su segundo 10% y perciban una renta de $2,5 millones mensuales, el senador De Urresti aclaró que “voy a votar en contra”.

Según explicó, su decisión se basa en que hoy en día dicho sueldo “puede ser un buen ingreso, pero hay que entender que en este país quien está ganando ese sueldo lo más probable es que tiene a su cónyuge o grupo familiar sin trabajo”.

“Si vamos a cobrar impuestos, veámoslo en las grandes fortunas que creo que en estos últimos tiempos han habido elusiones de impuestos que es donde debería ponerse el acento”, agregó el senador, concluyendo además que “establecer esos impuestos es condenar a la clase media que están con el agua al cuello”.