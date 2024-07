“Los datos son duros, no es que yo sea duro”: Mewes afirma que discrepancias con el Gobierno no son personales

El presidente de la CPC afirmó que él cree que tener "en lo personal mala relación con nadie", como el Presidente Boric o los ministros.

En una nueva edición de Tolerancia Cero, el panel recibió a Ricardo Mewes, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En el desempeño de su cargo, en el que lleva más de un año, se ha dicho que ha tenido una relación con el Gobierno que ha estado marcada por las diferencias. Incluso, su más reciente discurso en Enade disgustó al Presidente Gabriel Boric.

Frente a esto, Mewes sostuvo que esa percepción no es correcta y que no ha “tenido mala relación con el Gobierno”. Además, dijo que “lo que pasa es que yo he dicho las cosas que he dicho con datos”, a lo que sumó, “los datos son duros, no es que yo sea duro”.

Incluso, afirmó que cree tener “bastante buena relación con la Ministra Jara y con el Ministro Marcel“, y que no ve que tenga “en lo personal mala relación con nadie”.

Aun así, aclaró que siempre cabe la posibilidad de que se generen discrepancias, pero que deben discutirse “con mucho respeto”.