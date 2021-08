Este domingo en Tolerancia Cero, el periodista Daniel Matamala reflexionó sobre la hegemonía masculina de cara a las próximas elecciones presidenciales, dado que hasta el momento la única candidata es la representante de la DC por Unidad Constituyente, Yasna Provoste.

El conductor de CNN Chile señaló: “Pareció que con la Convención Constitucional paritaria y donde hubo que hacer funcionar la paridad a favor de los hombres porque las mujeres sacaron tan buenas votaciones que esa discusión a nivel político estaba zanjada”.

En esa línea, Matamala complementó que “lamentablemente vemos que en la carrera presidencial no será así. Prácticamente no hay mujeres en la carrera presidencial la única es hasta ahora Yasna Provoste, que tendrá que estar frente a cinco, seis, siete u ocho hombres”.

El periodista comentó que las listas parlamentarias que se están negociando vuelven a mostrar las “viejas costumbres” de los partidos políticos y en ese contexto explicó que “como aquí no corre la paridad sino solamente un piso de cuarenta por ciento de candidatas, lo que están haciendo muchos partidos, más bien, es poner a mujeres en posiciones de rellenos, en posiciones secundarias, o en distritos que son menos competitivos”.

Al cierre de su reflexión, el conductor sostuvo que “la convención mostró que las mujeres son buenas candidatas, que los ciudadanos y ciudadanas votan por mujeres para cargos politicos de primera relevancia y por lo tanto aquí ya no hay excusas”.

“Si la carrera presidencial esta dominada fundamentalmente por hombres y si el nuevo congreso termina dominado fundamentalmente por hombres no será porque las ciudadanas y ciudadanos así lo quieren, no será tampoco porque no haya mujeres disponibles, sino simplemente porque los partidos políticos, pese a todo, siguen actuando de manera machista en nuestro país”, concluyó Matamala.