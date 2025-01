“Sería muy bueno que los sectores políticos elaboraran un discurso” al respecto: Mansuy y la alarmante baja natalidad en Chile

El panelista de Tolerancia Cero analizó la baja tasa de natalidad en Chile, advirtiendo sobre las problemáticas que esto conlleva para el futuro del país e instando a los diversos sectores políticos a generar un discurso y abordar el tema para intentar mermar sus efectos negativos en la sociedad.

0,88 es el número que se estima es la tasa de natalidad en Chile durante 2024. Sabemos que la tasa de represión es 2,1, no estamos cerca, estamos en una situación muy grave. Estamos entre los países que tienen la natalidad más baja en el mundo con 0,88.

Esto, por supuesto, está ausente de la discusión en general, pese a que toca la discusión sobre inmigración, sin ir más lejos de la discusión sobre pensiones, sea cual sea el sistema, sin renovación de la fuerza de trabajo, no hay sistema de pensiones que aguante.

Por supuesto, toca el problema económico, un tema de cuidado, ¿no? ¿Quién va a cuidar a nuestros mayores con esa cantidad de hijos? Va a ser un problema gigantesco que se enfrenta al futuro.

Sería muy bueno que todos los sectores políticos asumieran este dato y lo subieran para elaborar un discurso en torno a él. Porque es un tema que hoy día del que prácticamente no se habla, yo no he escuchado, por ejemplo, a nadie del Gobierno tener un discurso laboral sobre esto. Pero ni el Gobierno ni de casi ningún sector político.

Pero lo más grave que un problema más de orden cultural. Son los niños los que renuevan el mundo, la natalidad la que renueva el mundo. Si no queremos tener más niños, el mundo va a ser cada vez más anquilosado y esa no una perspectiva demasiado animosa.

Por tanto, me parece que deberíamos tratar de poner este tema arriba de la mesa, porque 0,88 es un número que es realmente extraordinariamente preocupante, mucho más de lo que imaginamos.