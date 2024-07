“Educar en el valor democrático”: La reflexión de Fernando Paulsen sobre la discusión por el voto voluntario

El panelista de CNN Chile Radio abordó el debate suscitado por el voto de cara a los próximos comicios del país.

Casi todas las discusiones de si la votación debiera ser voluntaria o debiera ser obligatoria, si debiera haber multa o no para quienes no votaron y si sufragar es o no obligatorio. Son sin duda temas y decisiones importantes, pero ¿por qué se debe obligar a la ciudadanía en una democracia que tiene como valor esencial la posibilidad de decidir quiénes nos representan?

¿Acaso no debiera ser del más alto interés de los votantes el ir a dejar su opinión sobre quiénes debieran representarlos? La respuesta es feroz. La gran mayoría quiere que Chile sea una democracia, pero ejercer el más importante de los derechos democráticos, elegir a las autoridades, no parece que a millones le parezca relevante.

La solución a mi parecer no es obligar a votar, sino educar en el valor democrático y eso tiene que ver con reponer, ojalá, educación cívica a nivel escolar, por ejemplo, como optativo antes que amenazar con multas que no llegan nunca a quienes no van a votar.

La educación cívica asocia al ser humano ciudadano de un país con su responsabilidad mayor que es nombrar a sus representantes. Cuando eso no aparece como algo realmente importante, entonces uno tiene y corre el riesgo de valorar la democracia solamente cuando se pierde, cuando se pierde y no cuando se está viviendo.