Tras la vandalización al monumento a Salvador Allende en San Joaquín, el alcalde Cristóbal Labra conversó con Noticias Express de CNN Chile acerca de esta situación.

Para el edil, lo ocurrido con la figura del ex presidente es un acto vandálico “que pretende generar odiosidad en alguna parte de la población, exaltar a algunos a que se responda de alguna forma“.

“Nosotros hemos sido claros y consecuentes, la imagen del presidente Allende y un acto vandálico como este no la disminuye, ni la opaca, sino que lo único que hace es que hoy vamos a poder recuperar el monumento de mejor forma, vamos a enaltecerlo más”, agregó.

Labra también hizo hincapié en que “el odio no está dentro del Chile que queremos construir en San Joaquín”, asegurando que “todos buscamos una sociedad más pluralista, que se entienda, que converse“.

“Por eso tenemos una Convención Constitucional que tiene que iniciar el proceso de este Chile unificado, donde los criterios como estos -que se van a los extremos- de generar actos vandálicos frente a un ex presidente no deben ocurrir. El odio no debe estar en ninguna parte”, cerró.