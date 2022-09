En conversación con Hoy Es Noticia, el ex convencional y ex ministro de la DC, Cristián Monckeberg, se refirió a las críticas de Sebastián Piñera al Gobierno. El ex mandatario acusó que el presidente Boric, “se dedicó demasiado a la Convención Constitucional”. En esa línea, Monckeberg sostuvo estar de acuerdo con sus declaraciones. “Yo no le veo mayor importancia a que hable hoy. Todo el mundo sabía que su opción era el Rechazo”, dijo.