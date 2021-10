Este martes el senador de la UDI, Claudio Alvarado, dio a conocer su desligue de la candidatura del abanderado de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, y durante esta jornada se sumó el diputado del partido gremialista, Cristián Labbé, para darle su apoyo al candidato José Antonio Kast.

Para profundizar en este tema, el parlamentario de la UDI conversó con CNN Chile y explicó que esto se debe a la falta de representatividad en la candidatura de Sichel.

“La decisión está con las convicciones suficientes, porque apoyé a Sebastián Sichel, y hoy, a mi parecer, ha perdido la conectividad con la derecha, cuando en su última franja invitaba a la gente a no doblar a la derecha, y José Antonio Kast es mucho más competitivo y nos está representado a varios”, sostuvo.

Y continuó: “Lo que está ocasionando nuestro cambio de opinión es su pérdida de conexión con la derecha. Lo importante es que hoy Chile está sobre las campañas, y hoy mi apoyo a José Antonio Kast tiene que ver con el tema del orden y la seguridad”.

A pesar de que el candidato de Chile Podemos + ganó la primaria electoral, el parlamentario aclaró que los apoyos no son a prueba de todo.

“Los apoyos tampoco pueden ser demenciales. No podemos apoyar a un candidato que está pidiendo que no doblemos a la derecha. Sichel además, perdió el enfoque, diciendo que los competidores de nosotros están al frente y José Antonio Kast lo tiene claro. Pero pareciera ser que Sebastián Sichel está más pendiente de ganarle a José Antonio Kast, que ganarle a la izquierda radical”, confesó.

Sin embargo, acusó que esto es una decisión personal y no de la UDI. “La verdad es que es una decisión muy personal, y si el partido quiere sancionarme estoy disponible. Creo que hoy día no es el momento de sancionar y de tener grandes diferencias. La derecha se tiene que unir, tenemos que ser capaces de convocar mayorías, y Kast lo está logrando”, argumentó.

Por último, aseguró que esto no significa su salida del partido. “Por ningún motivo, milito a la UDI feliz hace muchos años. Esto no tiene que ver con el partido, tiene que ver con el futuro de Chile. Y cuando el candidato Sebastián Sichel, me invita a seguir un camino que no quiero seguir, me tiene que dar la libertad”, concluyó.