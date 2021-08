La comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, determinó el “voto político” de no permitir que el constituyente Jorge Arancibia participe en las audiencias públicas de la instancia, a raíz de su participación en la dictadura militar y sus dichos en contra de quienes son comunistas.

La medida fue rápidamente rechazada desde la bancada de Chile Vamos, desde donde no descartaron analizar salidas judiciales por la situación e incluso, recurrir a organismos internacionales, en caso de que al ex comandante en jefe de la Armada se le limite su participación como constituyente.

La situación fue analizada por la convencional de RD y miembro de la comisión de DD.HH. Giovanna Roa, y el constituyente de RN Harry Jürgensen, en Hoy Es Noticia de CNN Chile.

“Él ha manifestado abiertamente su negacionismo a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Él fue edecán de Pinochet, además fue del grupo íntimo y ha hecho otras declaraciones a lo largo de todos estos años. Incluso dijo que estaría dispuesto a pararse en un cerro con un fusil a matar comunistas“, detalló Roa respecto al trasfondo de la determinación de la instancia.

La militante de RD además señaló que la idea es garantizar un espacio libre de violencia y revitimización en la instancia: “creemos que para las y los asistentes de la comisión, quienes van a ir a contar su relato, muchos de ellos sobrevivientes o familiares de víctimas, ir a enfrentar su relato frente a alguien que fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos, era muy complejo”.

Por su parte, el convencional Jürgensen, rechazó dichas declaraciones, argumentando que el ex uniformado no cuenta con cargos de “ninguna naturaleza” y que ningún miembro de la CC cuenta con la facultad de excluirlo: “la verdad que es muy arriesgado lo que dice Giovanna, tratar de cómplice a Jorge Arancibia, un ciudadano elegido democráticamente. Él tiene el mismo derecho que todos nosotros, a participar de las audiencias y todos los procesos de la Convención”.

Frente a esto, Roa planteó que nadie está quitándole derechos, ni la calidad de constituyente democráticamente elegido a Arancibia. Sin embargo, afirmó que quien hace efectivo el voto político, bajo el alero de la protección del no negacionismo, es la mesa coordinadora y que dicha decisión apela a la apertura de la CC hacia la ciudadanía, desde donde han enviado cartas y peticiones para que el ex miembro de la Armada no participe.

En tanto, el representante de RN desconoció por completo las declaraciones de Arancibia respecto a su postura frente a los militantes del PC, e insistió en que la instancia de la Convención Constitucional se estaría “sobrepasando” con su decisión.

“Están partiendo de la base que es un hecho efectivo, que Jorge Arancibia habría dicho que estaba dispuesto a pararse en un cerro a matar comunistas. Ese hecho yo lo desconozco. No hay ningún cargo contra Jorge Arancibia de ninguna naturaleza (…). Esto de tener la estrategia de simplemente pasarle la aplanadora por tener una mayoría a mí no me parece. Las minorías también tenemos derecho a opinar y también tenemos verdades que decir”, se defendió el ex diputado de RN.

En tanto, otras de las medidas que se están evaluando en la comisión de Derechos Humanos, es la exclusión de la Fundación Jaime Guzmán, bajo el mismo principio de no tolerar el negacionismo en la instancia. Frente a esto último, Giovanna se mostró a favor, argumentando razones similares a las de no contar con Arancibia en las audiencias públicas.

“La comisión no puede estar vetando. De nuevo están demostrando que hay convencionales que están ejerciendo un poder que no tienen“, aseveró al respecto por su parte el convencional Jürguensen, alegando además que él no participa de la comisión de Derechos Humanos, pero que no está negándole a nadie participar de las audiencias.