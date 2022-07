En medio de la campaña para el plebiscito de salida, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, manifestó que “hemos hecho un llamado a tener cuidado en las cosas que se hacen, porque en un ambiente tenso y polarizado, cualquier acción puede ser malinterpretada y es rol del Gobierno no dividir más al país”.

En entrevista con CNN Chile, Leturia indicó que “es bueno recordar los límites (…), lo importante es que el Gobierno sea cauteloso y vaya transparentando todas las cosas que hace”.

Leturia contó una anécdota: “Un hijo se me acercó y me dijo ‘papá, ¿has andado en Metro?, ¿has visto la campaña de, comillas, así me dijo mi hijo, comillas, información que está haciendo el Gobierno? Parece una campaña de desinformación, parece una publicidad engañosa porque eligen algunos párrafos específicos de la Constitución con la excusa de que están informando y pareciera que están haciendo otra cosa'”.

Tras la acotación de su hijo, dijo que él mismo anduvo en Metro “pesquisando por mí mismo varios de estos avisos, y la verdad es que llama la atención, pero yo no conozco el plan completo del Gobierno, no conozco cómo hicieron la elección de esas publicidades, pero el Gobierno puede hacerlo”.

“Lo normal es que el Gobierno informe. La prudencia indica que van a decir qué, cómo, y por qué están tomando ciertas decisiones. Luego, cuando la gente comienza a pedir información y no se la dan, es ahí cuando recién nosotros intervenimos”, explicó.

Por otro lado, afirmó: “Yo tengo confianza en que este tipo de cosas son tan delicadas que el Gobierno va a tener la prudencia y sabiduría de aclararlas antes de que los temas se enciendan, porque después el 4 de septiembre van a haber ganadores y perdedores, y no es bueno que nadie diga que eso sucedió porque alguien jugó sucio”.

Finalmente, añadió que “estamos en una época desatada de campañas de desinformación, por lado y lado, es importante que todos los chilenos, más allá de nuestra posición en el plebiscito, sintamos que nuestro Gobierno es neutral y lo que informe está bien“.