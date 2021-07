El analista internacional Raúl Sohr analizó en Última Mirada las inéditas manifestaciones que se han registrado en Cuba en protesta por la crisis sanitaria y el desabastecimiento en el país.

Sohr comentó que lo sucedido “es insólito porque en un régimen como el cubano, salir a la calle tiene costos muy altos para quienes lo hacen”.

“No me cabe ninguna duda que debe haber un malestar significativo. Lo que no sabemos es si es mayoritario o no, y esto, en las condiciones políticas de Cuba -en que no hay elecciones libres ni medios de comunicación independientes-, es muy difícil saberlo”, explicó.

A la vez, el analista dijo sentirse sorprendido de que esto no haya ocurrido antes, considerando la difícil situación que atraviesa el país a raíz no sólo del COVID-19, sino también por la crisis del turismo y el bloqueo de las remesas desde Estados Unidos.

Lee también: Jadue: “Hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba”

En esa línea, Sohr también explicó los alcances del bloqueo impulsado por EE.UU: “el bloqueo le ha costado a Cuba más de US$ 100 mil millones en comercio, exportaciones y la ha privado de importar medicamentos y otros insumos vitales que tienen un impacto sobre el desarrollo del país. Y año a año, sin excepción, con una mayoría abrumadora en la Asamblea General de Naciones Unidas, con la excepción de dos o tres países -uno de ellos Estados Unidos-, todos han condenado el bloqueo“.

“El bloqueo es una política inhumana porque afecta a toda la población”, agregó.

Pese a que esto se había suavizado en gran medida durante el gobierno de Barack Obama, todo fue revertido y se le agregaron más de 200 nuevas prohibiciones bajo la administración de Trump.

“Entonces, hoy día surge la gran interrogante de cómo va a enfrentar Biden esta situación”, dijo Sohr.