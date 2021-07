En el debate de las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, organizado por Anatel, la carta del PC, Daniel Jadue, se refirió a las manifestaciones que se desarrollaron este domingo en Cuba y las posteriores denuncias de presuntas vulneraciones de derechos de los manifestantes, informadas por HRW y la CIDH. “Somos partidarios de la manifestación pacífica en todas partes del mundo y no tengo forma de relativizar aquello”, declaró el candidato comunista, quien agregó que “hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba, ni persecución ni asesinado”. “Condeno todas las violaciones contra los derechos humanos, incluido Cuba”, aseveró.