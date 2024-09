Raúl Sohr: “Trump fue por lana y salió trasquilado” en el debate contra Harris

El analista internacional de CNN Chile se refirió al debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, instancia en que, según encuestas, la demócrata triunfó en la instancia frente a un débil desempeño del republicano. “Yo creo que ahí hay un elemento de machismo, porque es manifiesto que él no se preparó para el debate”, sostuvo.

“Fue por lana y salió trasquilado”. Este es parte del comentario del analista internacional de CNN Chile, Raúl Sohr, quien, en Última Mirada, se refirió al debate entre Donald Trump y Kamala Harris por la presidencia de Estados Unidos.

Según encuestas de opinión, la candidata del Partido Demócrata triunfó en la instancia tras un débil desempeño del postulante del Partido Republicano.

“A mí me pareció extremadamente interesante y es curioso cómo Trump pudo subestimar a Kamala Harris de esa manera”, dijo Sohr. “Y yo creo que ahí hay un elemento de machismo, porque es manifiesto que él no se preparó para el debate y que Kamala Harris se pasó mucho tiempo trabajando, y cada una de sus respuestas estaba muy ajustada y sintonizada. No dijo casi una palabra que no estuviera dirigida a un sector de la audiencia”, añadió.

“En cambio, Trump fue lo habitual: sus pachotadas, sus cosas que sacaba de la manga”, continuó.

De este modo, para Trump la experiencia “tuvo que haber sido traumática”, dijo Sohr. “Yo creo que él entró al debate con la idea de que iba a arrasar con todos sus prejuicios raciales y de género, que esto iba a ser pan comido. Y no lo fue. Al contrario, es decir, fue por lana y salió trasquilado”, sentenció.

