Hoy no quiero hacer una columna de opinión, sino de información. Hoy que el país está bajo estado de catástrofe y enfrentado una pandemia, todos los recursos médicos deben estar al servicio de los pacientes más críticos. Y para eso es necesario prevenir el contagio para aplanar esa curva de expansión del virus y también ayudar no saturando de consultas a los recintos médicos.

Me parece útil compartir un instructivo que los médicos de atención primaria de Puntas Arenas hicieron. Ellos nos dicen: si no tienes síntomas y no has estado en contacto con nadie confirmado de COVID-19, quédate en tu casa, de ser posible. Lávate las manos frecuentemente con jabón y en caso de estornudar tápate con el codo o un pañuelo desechable.

Si no tienes síntomas, pero estuviste en contacto con un caso confirmado, empieza tu período de cuarentena por 14 días, aplica medidas de aseo y atento a síntomas respiratorios o fiebre de 38 grados.

Si estás con problemas respiratorios como tos o dolor de garganta, pero sin fiebre ni dificultad respiratoria, quédate en tu casa con todas las medidas de higiene y precaución. Si comienza la fiebre, en ese caso anda a urgencia. OJO: si tienes fiebre y síntomas respiratorios acude con mascarilla a urgencia de un hospital. Ahí te harán el test para ver si estás contagiado con coronavirus.

Esos son los útiles consejos que generosamente prepararon los médicos de atención primaria de salud de Punta Arenas. Para ellos y todo el personal de salud y de aseo: un merecido GRACIAS con MAYÚSCULAS por arriesgar su salud, por salvaguardar la nuestra, por su vocación de servicio, por lo que están haciendo y por lo que harán.