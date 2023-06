Una lactante de 2 meses murió esta jornada en el Hospital Base de San Antonio, Región de Valparaíso, luego de sufrir un cuadro grave de neumonía provocado por el virus respiratorio sincicial. La bebé no pudo ser atendida debido al déficit de camas críticas en la región. El presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, Ignacio de la Torre, se refirió al tema en conversación con CNN Prime, asegurando que “cada paciente que no podemos salvar nos genera un dolor muy fuerte, pero si eso sucede en un contexto donde no tenemos todas las herramientas para ayudar, sabiendo lo que un paciente necesita es doblemente doloroso y se llama injuria moral”. Asimismo, sostuvo en torno a la problemática central del trágico suceso que “los ventiladores mecánicos para un lactante manejan volúmenes muy pequeñitos (…) se requiere un equipamiento especial”