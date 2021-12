El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, confirmó este martes a través de redes sociales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por la deuda histórica que mantiene con el gremio.

Asimismo, explicó que el dictamen del CIDH establece que “Chile es responsable por no cumplir con debida diligencia las sentencias que reconocían el pago de esta asignación especial a 846 docentes del país”.

En entrevista con CNN Chile, Díaz manifestó que “hoy es un día histórico para los profesores que durante más de cuatro décadas han venido luchando y venido defendiendo su derecho a que se les pague la deuda histórica”. Además, destacó con junto al fallo “cómo no recordar a los más de 20 mil profesores que lamentablemente fallecieron esperando una reparación de esta deuda”.

“Hoy la justicia, lamentablemente, una justicia internacional, nos da la absoluta razón, por lo tanto, lo que corresponde es que se cumpla con este fallo”, afirmó el líder del magisterio, agregando que “sentimos mucha esperanza de que con este fallo se resuelva definitivamente esta espina que tenemos las profesoras y profesores de Chile“.

Junto con recordar que la reparación de la deuda histórica con los profesores era una de las propuestas de la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social y actual senadora, Yasna Provoste, Díaz sostuvo que “en el programa de gobierno de Boric también está resolver la deuda histórica“, aclarando que “esta noticia se acaba de producir hace pocas horas, por lo que seguramente mañana será el día en que nos pondremos en contacto con el presidente electo”.

No obstante, Carlos Díaz quiso poner énfasis “en lo que pueda plantear el actual gobierno: Hoy tenemos un gobierno en ejercicio que tiene que tener una opinión y, particularmente, nos interesa mucho la opinión que tenga el ministro de Educación, porque durante muchos años negaron la deuda, decían que no existía, que era humo y sin embargo hoy una corte internacional está reconociendo nuestra lucha“.

En detalle, el presidente del Colegio de Profesores señaló que “son 846 colegas de distintas regiones del país que venían desde hace más de 25 años con juicios ejecutoriados, a su favor, sin embargo, el Estado de Chile no cumplía con el pago de esta deuda”. En esa situación, continuó, estos profesores “hace 16 años fueron a la CIDH y plantearon esta demanda“, cuyo fallo se dictaminó de forma unánime.

Esto, sentenció, “viene a plantear dos temas esenciales: Primero, que la deuda histórica existe, a diferencia de lo que se ha tratado implantar en nuestro país”. En segundo lugar, dijo, “que hay que pagar esta deuda, no solo a los 846“, puesto que “hay una corte interamericana que está señalando con claridad que hay que pagar lo que en justicia les corresponde, pero el resto de los profesores que no están en esa demanda están en la misma situación: Han sufrido durante estas cuatro décadas la no respuesta del Estado”.

De hecho, sostuvo, “en términos de edad, todos los colegas son de 70 años hacia arriba“, por lo que “haremos el esfuerzo como organización de apurar que esto se cumpla”.

Finalmente, Díaz insistió en que “vamos a pedir al presidente electo que nos reciba en los próximos días, aunque es el actual gobierno el que tiene que tener un pronunciamiento“.