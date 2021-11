En conversación con CNN Chile, el editor de Culto de La Tercera explicó que los motivos de la productora para no realizar el festival en el Parque O'Higgins podrían tener que ver con los plazos para la organización del evento. "Yo si me la tuviera que jugar por alguno, me gustaría que fuera el espacio bicentenario de Cerrillos", señaló Vergara respecto a un nuevo lugar para el festival.