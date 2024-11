Claudio Orrego: “Antes me decían pinochetista y ahora me acusan de ser la reencarnación del Che Guevara”

En diálogo con CNN Chile, el actual gobernador metropolitano recordó las descalificaciones que vivió cuando enfrentó a Karina Oliva por la gobernación metropolitana.

En conversación con CNN Chile, el candidato independiente a la Gobernación Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la jornada electoral de este 24 de noviembre.

Consultado sobre los aprendizajes que ha tenido en los últimos años, Orrego aseguró que “el guionista de Chile ha estado bien activo los últimos tres o cuatro años. Han sido tiempos de muchos cambios de todo tipo, y no me refiero solamente al tema constitucional. Tuvimos, obviamente, el estallido, tuvimos la pandemia, después vino el tema del proceso constitucional, las elecciones pasadas”.

Claudio Orrego y las descalificaciones que ha recibido

“Cuando fui candidato la otra vez con Karina Oliva, de mí se dijeron cosas increíbles, entre ellas que yo era pinochetista, que mi padre había sido agente de la CIA. O sea, mira la cantidad de cosas que se dijeron desde la extrema izquierda respecto de mí, porque yo enfrentaba a una candidata en ese momento del Frente Amplio”, acotó.

En ese sentido, recalcó que “hubo gente que claramente me trató muy mal. Yo era considerado en ese momento un facho. La única persona que tiene no sé cuántos años de trayectoria pública, porque no es que yo partí ayer. Y hoy día, tres años después, muchos de los que me miraron al menos en segunda vuelta con buenos ojos mi candidatura, o como un mal menor, me acusan de ser poco menos que la reencarnación del Che Guevara”.

“Yo creo honestamente que no he cambiado, soy el mismo demócrata de siempre, me encanta la gestión pública, trabajo con respeto a todo el mundo, y sabes qué, eso es bien interesante. Porque yo en la calle hay gente que me dice con mucha rabia, “yo voy a votar por tu adversario”, y yo digo, pero si, ¿por qué tiene que tener rabia? ¿Por qué no puede votar por mi contendor en paz?”, sentenció.

