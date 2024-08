Julio Rodríguez visualiza a Claudio Bravo como un futuro técnico: “Tiene todas las cualidades de un líder”

El formador de porteros, que acompañó a Claudio Bravo en sus inicios, destacó en CNN Deportes que el eterno capitán posee un expertise formidable y que su liderazgo e ímpetu serían esenciales en un rol de director técnico.

Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo en la inferiores de Colo Colo, ofreció un análisis detallado de la carrera del exfutbolista, quien anunció su retiro del fútbol profesional este lunes, poniendo fin a dos décadas de trayectoria.

En una entrevista con CNN Deportes, Rodríguez expresó su mezcla de emociones ante la noticia del retiro de Bravo.

“Cuando supe que Claudio anunciaba su retiro sentí un poco de tristeza y pena porque llega el momento en que todo termina en la carrera de un futbolista. Por otro lado, sentía alegría también porque Claudio ahora va a tener mucho más tiempo para alternar con su familia“, comentó.

Rodríguez subrayó la confianza que Bravo mostró desde sus primeros pasos en el deporte, a pesar de las críticas que enfrentó.

“Él era de baja estatura en esa época y no tenía un desarrollo tardío. Hasta incluso me dijeron ‘no puedes tener arqueros tan bajos’, y cuando yo le cuento lo que me han dicho, parece que eso le dio más fuerza para demostrar que estaban equivocados“, detalló.

El formador también expresó su deseo de ver a Claudio Bravo en el rol de director técnico en el futuro.

“A mí me encantaría que lo hiciera porque tiene todas las cualidades de un líder. Un entrenador de fútbol debe tener esa capacidad“, concluyó Rodríguez, destacando el recorrido y liderazgo de Bravo a lo largo de su carrera, incluyendo su tiempo con Pep Guardiola en el Manchester City.