Tras el término de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, en entrevistas con CNN Chile, distintos actores de la política nacional expresaron sus opiniones acerca de la propuesta del texto constitucional.

El ex convencional de la UDI, Arturo Zúñiga, tras ser consulado acerca de su opinión sobre la propuesta constitucional, declaró: “Desaprovechamos una oportunidad, le cerramos la puerta de la ciudadanía y toda la esperanza la tiramos a la basura”.

Por otra parte, la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, dijo que ve este proceso de cierre con “mucha alegría e ilusión de encontrar un camino para un Chile mejor”.

Lee también: “Proceso participativo, paritario y democrático”: Lee aquí la propuesta definitiva de nueva Constitución

🔴 #ConvenciónxCNN | Valladares: “El proceso de cierre lo vi mucha alegría, esperanza e ilusión de encontrar un camino para un Chile mejor. Eso es bueno, independientemente de lo que vaya a suceder el 4 de septiembre” 📺 https://t.co/sUtblGxyrj

📡 https://t.co/gzbexhwyUi pic.twitter.com/sStUl1ewRG — CNN Chile (@CNNChile) July 4, 2022

Además, señaló que: “A mí me toca participar como ministro de Fe, siempre quiero guardar la transparencia, un equilibrio en las pasiones políticas, por lo tanto, seguramente, voy a votar en blanco”.

El ex convencional constituyente independiente, Marco Arellano, se refirió a sus sensaciones tras la entrega de la propuesta de la nueva constitución: “Nos quedamos con la sensación de que la tarea está hecha, cumplimos en tiempo y plazo, hicimos un buen texto a juicio nuestro que tiene que ser sometido a juicio del pueblo y comienza el proceso más difícil que es salir a informar”.

Mientras que el ex constituyente Agustín Squella expresó que se alegra que haya sido una ceremonia que tuvo “la formalidad y solemnidad que merecía”, y adelantó lo que viene: “Lo que viene ahora es un proceso ciudadano de reflexión de estudio y de debate del texto constitucional de manera que todos los ciudadanos podamos decir que votamos de manera informada”.

El ex convencional de la Lista del Apruebo, Fuad Chahín, dijo que el próximo miércoles iba a dar su “posición de cara al plebiscito”.

“Le hemos pedido libertad de acción al partido, lo que nos une como PDC es que todos queremos una nueva constitución, lo que nos divide es el juicio del respecto a esta propuesta de constitución, pero que se va a ver el 4 de septiembre”, agregó.

Por otra parte, Bernardo de la Maza, planteó que “el resultado no me satisface, creo que hay mucho que mejorar, hay cosas estupendas dentro de la propuesta. Voy a votar Rechazo, pero espero que haya cambios”.

Ricardo Montero (PS) destacó la jornada de hoy y señaló lo que viene con su partido: “Una bonita ceremonia, me quedo con las palabras del presidente de conocer y difundir el texto, y que podamos votar en conciencia el día del 4 de septiembre. Desde mañana, como colectivo socialista vamos a hacer campaña del apruebo”.

Pollyana Rivera, ex convencional, criticó al proceso y su resultado: “Es lamentable, siento que la convención ha fracasado, el documento no representa a todos los chilenos. Donde esperábamos que los derechos sociales estuvieran bien defendidos, estamos entregando un estado plurinacional que no pidió Chile”.

Lee también: Propuesta constitucional: Cuestionan a Rincón por señalar que portada del texto representa un “Chile fragmentado”

En cambio, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a lo que espera de la Democracia Cristiana de cara al plebiscito: “Ya hay varios militantes de la DC que se han declarado por el Apruebo, estoy muy esperanzada, no tengo ninguna duda de que la DC es un partido con vocación democrática, así que espero que la mayoría de sus miembros estuvieran por el Apruebo”.

El abogado y ex constituyente Fernando Atria también expresó su opinión sobre el cierre del proceso constituyente. Ahí, aseguró que “fue una buena jornada, que marca el fin del proceso constitucional y la entrega de un texto constitucional que corresponde al pueblo si se aprueba o se rechaza“.

El último entrevistado, el ex convencional, Christian Viera, se manifestó ante los dichos de algunos convencionales acerca del fracaso de la Convención: “La verdad creo que lo que ocurre a partir de hoy es la necesaria evaluación del texto en su mérito, conviene recordar que es un acuerdo de un amplio espectro político, opinar que fracasó el texto, con 2/3 de aprobación, lo encuentro un poco mezquino”.