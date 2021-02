Una nueva cita de candidaturas a la Convención Constitucional tuvieron lugar en Aquí se Debate: Aristides Benavente (IND-UDI) de la lista Vamos por Chile por el D27, Adriana Ampuero (IND) de la lista Insulares e Independientes por el D26 y Nelson Leiva (DC) por el D28.

Dentro del debate sobre la nueva Constitución, los postulantes abordaron la descentralización del poder. “Es clave la idea de un gobierno que le de oportunidades a las regiones y por eso planteamos la idea del sistema semi-presidencial, porque así va a haber un jefe de Estado y las regiones van a tener un cierto sistema de autonomía”, señaló Nelson Leiva.

En tanto, Adriana Ampuero manifestó que “nosotros acá en el Sur hemos sufrido la centralización en época de pandemia. En Chiloé, por ejemplo, tenemos permisos de dos horas para comprar enceres básicos, sin embargo, hay personas que viven en islas aledañas que en dos horas no van a llegar a la Isla Grande”.

“En Chiloé tenemos muy pocas opciones de estudiar, tenemos que irnos afuera, al continente y todo lo que eso significa: el desarrollo familiar, el desarraigo de tu tierra, por ejemplo. La centralización para nosotros es muy brutal“, agregó.

La candidata independiente propone que “desde el sur deberíamos dejar de hablar de descentralización y empezar a hablar de autonomías regionales, de gobiernos locales más fuertes, de municipios fortalecidos en sus funciones. Tenemos municipios amarrados de manos”.

Aristides Benavente, por su parte, sostuvo que “en los tiempos que vivimos, los problemas se resuelven con tres cosas fundamentales: una es localmente, la segunda con mucha tecnología y la tercera con energías renovables, limpias y verdes”.

“La descentralización es muy importante, (junto a) la autonomía regional y comunal. El hecho que las comunas puedan tener a acceso a ingresos, a la toma de decisiones; que la carga tributaria de algunas empresas que están desarrollándose aquí se pueda quedar en parte acá”, indicó.

Sobre la idea de que Chile deje de ser un estado unitario, Benavente dijo que “no me pasaría a un sistema federal en que cada región sea absolutamente autónoma. No, vamos por paso. Yo creo en un estado unitario, pero descentralizado”.

Ampuero aseveró que “aquí en el distrito 26 no hay Estado, nosotros estamos prácticamente sin la presencia de un Estado articulador y protector”.

