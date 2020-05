A medida que avanza la pandemia por coronavirus en el mundo, la política internacional se ve puesta a prueba por una crisis que no distingue fronteras pero que debe ser atendida con una mirada global. Sin embargo, algunos líderes como Donald Trump, en Estados Unidos, o Jair Bolsonaro, en Brasil, desafían la necesidad de trabajar en conjunto.

La semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Sudamérica se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, indicó que la escalada en los casos de COVID-19 en Brasil es motivo de gran preocupación para el organismo.

Es por ello que Fernando Paulsen conversó con Celso Amorim, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil, para conocer más sobre los esfuerzos internacionales y cómo impacta el COVID-19 a la política.

Este domingo, en el país más grande Sudamérica se registraron más muertos por el nuevo coronavirus que en Estados Unidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando la situación, e incluso el fin de semana acudió a un acto masivo al que llegó con mascarilla, pero luego se la quitó y estuvo cerca de sus seguidores.

En este sentido, el ex canciller de Brasil considera que su país ha sufrido más de la cuenta en esta pandemia debido a la falta de coordinación y los errores del gobierno brasileño. Asimismo, comparó los estragos de la pandemia con los efectos de la II Guerra Mundial, aunque en este caso afecta a todos los países del mundo a diferencia del conflicto bélico del siglo XX. “Sin duda, es un problema universal. Creo que van a haber cambios importantes en el orden internacional. Una parte de esos cambios son derivados de tendencias que ya existían”, sostuvo.

Amorim considera que, tras la pandemia, los organismos multilaterales deben consolidarse. “Vamos a vivir un mundo que va a tener que reexaminar cuestiones como la globalización sin freno y esperemos que eso se dé sin perjuicio de algo que también es muy importante y que es fruto del orden que se dio después de la II Guerra Mundial, que es la cooperación internacional, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas deben fortalecerse”, dijo.

Sin embargo, estima que ese fortalecimiento se ve amenazado por posiciones como la del presidente Trump en Estados Unidos. “La solidaridad y la cooperación internacional se deben fortalecer, pero hay tendencias muy egoístas que existían antes y que quizás se agudizan con la pandemia. La humanidad va a tener que responder políticamente a ese desafío”, añadió.

El también ex ministro de Defensa brasileño insistió en que la actitud de Trump tiende a responder a sus propios intereses, pero no es la más inteligente. “Frente a la problemas como la pandemia o el cambio climático, o mejoramos todos o no mejora ninguno“, comentó.

“La crisis del neoliberalismo que se había presentado en varios países no va a pasar. Una mayor participación del Estado y de la esfera pública, con más solidaridad y menos ganancias financieras, se puede dar de una manera progresista o no tanto. Hacer eso sin totalitarismo será uno de los grandes desafíos que vamos a tener“, afirmó.