La académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Catherine Reyes-Housholder, comentó la recta final de las polarizadas elecciones presidenciales de EE.UU., donde el mandatario Donald Trump va a la reelección frente a Joe Biden.

En entrevista con CNN Chile, la experta comentó que hay varias diferencias entre estas elecciones y las de 2016. “Hillary Clinton por ser mujer, acusada de corrupción, escándalos, tenía niveles muy altos de rechazo entre votantes, como Trump también. En esta elección, extrañamente, Biden no ha tenido esos niveles altos de rechazo”.

Algo que le llama la atención, ya que “lo que normalmente corre en los últimos meses de campaña es que hay muchos ataques, que son producto de la cultura americana, y van aumentando los niveles de rechazo. Biden no ha sufrido eso”.

De acuerdo a tres de las encuestas más importantes, de CBS News, Monmouth University y New York Times/Siena, tres de los estados clave, que en 2016 fueron para el mandatario, esta vez se inclinarían por Biden la noche del 3 de noviembre: Arizona, Carolina del Norte y Florida.

“Podríamos terminar la noche del 3 de noviembre bastante temprano sabiendo que probablemente va ganar Biden si gana en Florida, Arizona y Carolina del Norte, eso sería una situación con menos incertidumbre. Si no ocurre eso, esto sí podría alargar”, adelantó Reyes-Housholder.

Otro de las zonas a tener atención, llamadas “battleground states”, es Pensilvania. “El problema es que no comienzan a contar los votos de forma anticipada hasta el día de la elección, entonces por eso va a demorar al menos por una par de días”. Eso sí, señaló que “Biden puede ganar sin Pensylvania”.

La noche presidencial

Una de las “ansiedades” que con la que viven los demócratas son que Trump haga efectivas sus amenazas de no reconocer la elección si él no obtiene la victoria, ya que ha dicho que son fraudulentas. Otro de los temores de muchos estadounidenses, es que el presidente se proclame vencedor con los votos emitidos ese día sin esperar los resultados de los sufragios por correo.

Esto es relevante ya que se estima que los republicanos irán a votar el martes, mientras que el voto demócrata estaría en un porcentaje relevante por correo o anticipado.

“Una manera de interpretar esto es que Trump es un autócrata y va buscar todas las medidas legales e ilegales para permanecer en el poder, a pesar de que eventualmente pierda la elecciones”, advirtió la analista, quien aseveró que “esto ha creado mucha ansiedad en los demócratas”.

Sin embargo, expuso también otra perspectiva: “Está anticipando una derrota y, para entender la sicología de Trump, él nunca quiere mostrar debilidad física, electoral, siempre va a decir que va a ganar, que mantendrá el poder y podría ser una forma de protegerse y echarle la culpa a la ‘elección fraudulenta’ y a los medios de comunicación”.

Finalmente, por la posibilidad de que grupos violentos con armas pro Trump salgan a la calle durante la jornada electoral, Reyes-Housholder indicó que “EE.UU. es un país violento y muchos republicanos no han prestado atención o no dicen que es una amenaza, y eso es un problema de la polarización no llegar a un consenso sobre la amenaza de estos grupos que son una minoría minúscula, pero que puede generar problemas“.