Por estos días la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional se encuentra votando diversas propuestas de norma relacionadas a la composición de los poderes Ejecutivo y Legislativo, regiones y comunas, plurinacionalidad, entre otros temas.

Hasta ahora, se han aprobado en general normas como el unicameralismo, así como también la fórmula de presidencia y vicepresidencia paritaria. Para profundizar en lo que ha sucedido dentro del órgano constituyente CNN Chile conversó con las convencionales Alondra Carrillo (Ind.) y Constanza Hube (UDI) para conocer sus posturas ante el avance de las discusiones.

“Fue complejo”, manifestó Hube, afirmando que “se terminó aprobando un sistema cuyo diseño institucional no será lo suficientemente sólido, en el fondo, habrá que hacerle modificaciones”. Asimismo, agregó que “el diagnóstico que yo creo todos tenemos en la comisión es que el diseño actual no está funcionando, pero no pasemos a otro que tampoco va a funcionar”.

“Creo que un presidencialismo con amplias atribuciones, como lo que se aprobó ayer, junto con un congreso unicameral, puede terminar siendo muy perjudicial para el ejercicio democrático, como también va en contra de lo que significa la tendencia internacional hacia bicameralismo y genera inestabilidad política al momento de eleminiar una institución tan importante como el Senado”, continuó Hube.

En cambio, la representante Carrillo, quien precisamente fue impulsora de la propuesta de congreso unicameral y plurinacional que terminó siendo aprobada en general, indicó que “estamos avanzando en esta comisión hacia un Estado Regional Autonómico que, entre otras cosas, propone asambleas legislativas regionales”.

En ese sentido, argumentó, “lo que en nuestro país ha significado un parlamento bicameral ha sido la creación de la institución del Senado, que es pretendidamente regional o territorial, pero que acaba siendo una instancia de regulación, moderación o revisión de la actividad legislativa“.

En cambio, sostuvo, “nosotras proponemos un parlamento de carácter horizontal donde la revisión y exámen de aquello técnico en las iniciativas legislativas esté acompañado de instancias para esa tarea, donde concurran representantes de todos los territorios con paridad y escaños reservados“. Así, precisó, “no se fundamenta necesidad de segunda Cámara“.

Respecto a la propuesta de minstra o ministro de gobierno que impulsó y que no logró los votos suficientes, Carrillo indicó que “creo que sigue siendo necesario explorar las condiciones para una colaboración entre el poder Legislativo y el Ejecutivo“.

Junto a eso, la representante independiente reflexionó que “quedamos con la tarea de construir una propuesta transversal de materias de ley que pueda acompañar a la propuesta de parlamento”.

Finalmente, la representante Hube criticó la iniciativa de unicameralismo, que fue aprobada en general tras una reñida votación: “no es propuesta transversal, porque se aprobó 13/12 el unicameralismo versus bicameralismo”, por lo que, advirtió, “se tendrán que construir acuerdos“.