Carolina Urrejola, conductora de CNN Chile Radio, aprovechó su espacio en Cuestión de Opinión para reflexionar sobre la cuenta pública de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. “Ad portas de una elección municipal cuesta no verlo dentro de este contexto, con una alcaldesa que busca la reelección y que asegura que no se gastaron recursos públicos por parte del municipio (…). Puede que la plata no salga de la cuenta de la municipalidad, pero si se triangula con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), sigue siendo cuestionable”, sostuvo.