La ampliación del postnatal busca dar una solución a miles de madres y padres en Chile, donde en una primera instancia se propuso una extensión hasta marzo de 2021, producto del estado de catástrofe por la pandemia de COVID-19.

No obstante, el parlamento y el gobierno quieren consolidar una reforma al período en que los padres están junto a sus hijos, una materia pendiente que está cada vez más cerca de plantear modificaciones.

Fue esa temática una de las que está tarde abordó la senadora Carolina Goic en conversación con CNN Chile, siendo clara en señalar que la extensión del postnatal requiere del patrocinio del Ejecutivo.

“Creamos una licencia especial, la COVID Paternal, que fue presentada por el gobierno ya que implica un gasto público y porque es una materia de seguridad social”, expresó.

La licencia COVID se traduce en tres meses adicionales para aquellas madres a quienes se les terminaba el postnatal. Por eso, en una de las más recientes reuniones para definir las nuevas directrices del proyecto, participaron tanto Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer, como María José Zaldívar, ministra del Trabajo.

“Conversamos con ambas ministras con la idea de que se pueda extender probablemente hasta el año de edad del niño”, señaló Goic. Y agregó que ese es uno de los grandes problemas que quieren resolver, ya que actualmente no hay sala cunas funcionando, al menos en las comunas con fase 1 y 2.

Hasta la fecha se han emitido más de 112 mil licencias por maternidad. Una tendencia que claramente aumentó debido a la pandemia y que requiere de alternativas para los padres, como el hecho de ofrecer sala cunas seguras, que es uno de los puntos que destacó la parlamentaria.

Pueblos originarios e indultos en estallido social

La senadora por la Región de Magallanes también fue consultada por los escaños para pueblos originarios, donde afirmó que “espera que se apoyen por amplia mayoría los escaños reservados”.

“Tenemos que ser capaces de salir de esto lo más unido posible. El proceso constituyente es importante en sí, tanto como el resultado de la nueva Constitución. Si partimos sin acuerdo en estos temas, sin garantizar escaños reservados, creo que sería una muy mala señal”, manifestó.

En relación al estallido social y un posible indulto para algunos arrestos que ocurrieron desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, Goic fue cauta en opinar que se debe estudiar caso a caso y apeló al trabajo de la justica.

“Me parece que hay que agilizar el trabajo que hace el poder judicial, que es un poder independiente del Estado. No se pueden meter en un mismo saco situaciones que son muy distintas. Hay hechos que claramente son delictuales”, sostuvo.

PS y su nuevo pacto sin la DC

En un plano más político, Goic evaluó la propuesta del Partido Socialista, que aborda una alianza multipartidista, con el Frente Amplio y el Partido Comunista como ejes protagónicos, pero dejando fuera a su propio partido.

“Yo obviamente que en ese proyecto político no me siento representada”, aclaró de inmediato. “Lo que me interesa es que, como mundo de la centroizquierda, donde además dimos un paso importante en las Primarias, vayamos consolidando un proyecto político amplio y que pueda ser alternativa de gobierno”, recalcó.

“Quiero que sea un proyecto que incluya, que sume y que no sea excluyente”, añadió, como alusión directa al nuevo pacto del PS, el que incluye a Convergencia Progresista, al Partido Liberal y a Revolución Democrática.