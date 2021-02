Este miércoles se realizó una reunión del consejo asesor por el retorno a clases presenciales, en el que participó el ministro de Educación, Raúl Figueroa; la Asociación de Municipalidades (Amuch), el Colegio de Profesores y la Defensoría de la Niñez.

Tras el encuentro, el titular de Educación indicó que “hubo consenso en que este año son los intereses del bienestar de los alumnos los que deben primar”. Sin embargo, por parte del Colegio de Profesores indicaron que no se llegó a un acuerdo en esta materia.

El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, en conversación con CNN Chile detalló que esta falta de consenso se debe a una falta de acuerdos “en lo que tiene que ver cuáles son las condiciones y los elementos que debemos considerar para poder iniciar las clases presenciales”.

“Valoramos enormemente las clases presenciales”, dijo Díaz. Sin embargo, “para tomar esta decisión, la idea es no poner en riesgo a las comunidades educativas”, agregó. “Tanto nosotros como las distintas asociaciones de alcaldes que estuvieron en la reunión, manifestamos que indudablemente en marzo no están esas condiciones” para un regreso presencial, indicó.

A raíz de esto, el Colegio de Profesores presentó un documento donde detallaron los puntos a considerar. En primera lugar, Díaz señaló que “para iniciar debiéramos estar de Fase 4 hacia arriba”, además “se hace necesario generar a nivel comunal un plan de transporte para evitar que niños y estudiantes vayan a lugares de estudio a través del transporte público que está absolutamente colapsado”.

“También nos parece fundamental el generar mesas de trabajo a nivel de las comunas donde efectivamente se escuche a las comunidades educativas”, y por último aclarar todo lo relacionado con los protocolos sanitarios, ya que “hay muchas y legítimas dudas de desconfianza de padres y apoderados, de que muchas de las cosas que estén planteadas en los protocolos, no estén, no lleguen o no existan” al momento de retornar a las clases, planteó.

Defensoría de la Niñez

En la reunión de este miércoles también participó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien tras el encuentro manifestó que “el retorno a las clases presenciales debiera ser una prioridad país, porque las brechas significativas que están sufriendo niños, niñas y adolescentes más vulnerables, en razón de carecer de la posibilidad de ir a sus colegios, es una realidad”.

Sobre esto, Díaz señaló que “coincidimos en muchos de los aspectos que ella planteó”, pero “el punto es que junto con el derecho a la educación, que nos parece crucial y fundamental, nos parece importante también defender el derecho a la vida“.

“Creemos que también debemos dar garantía para que ese derecho a la vida sea efectivamente asegurado”, ya que “dadas la cifra de la pandemia que hoy día tenemos, lamentablemente el derecho a la vida tampoco está asegurado en esta realidad“, concluyó el presidente del Magisterio.

Ministro Lucas Palacios

Por último, Carlos Díaz aludió a los recientes dichos el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien señaló que “llama tanto la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar”. Una frase que luego fue aclarada en su cuenta de Twitter, indicando que no se refería a los profesores y profesoras en general, sino que apuntaba directamente al Colegio de Profesores.

Sobre esto, Díaz señaló que “creemos que las palabras son absolutamente inaceptables, no corresponden a un personero en el cargo que tiene, que venga a referirse de esta forma hacia las profesoras y profesores de Chile, y hacia ningún trabajador”.

“En estos días vamos a presentar una queja formal ante el gobierno exigiendo la renuncia del ministro, porque nos parece que una persona que tenga esa opinión de las profesoras y los profesores, no debe de ser una persona que tenga un cargo de ministro de Estado”, agregó. Según reveló, “es probable que mañana en algún momento” acudan a La Moneda para presentar esta carta.

“Las chilenas y los chilenos le pagamos su sueldo a este ministro, no para que esté opinando respecto de quiénes hacen la pega o no la hacen, nos gustaría que se dedicara más bien a lo que le corresponde”, sentenció.