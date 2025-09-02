Cardiólogo pediatra aclara: ¿Hay relación entre el uso de pantallas y la salud cardíaca de los jóvenes?

En Entrevistas CNN, Paulo Valderrama Erazo, cardiólogo pediatra de Clínica Universidad de Los Andes, conversó sobre los factores influyen en la salud cardíaca de los niños, niñas y adolescentes.

La salud cardíaca de niños y adolescentes ha despertado creciente preocupación entre especialistas, marcada por la influencia de distintos factores del estilo de vida.

Hábitos como la alimentación, la actividad física y el uso de pantallas se han convertido en temas centrales de debate, mientras la comunidad médica busca entender de qué manera impactan en el bienestar del corazón desde la infancia.

¿Qué factores influyen en la salud cardíaca de los niños?

En Entrevistas CNN, Paulo Valderrama Erazo, cardiólogo pediatra de Clínica Universidad de Los Andes, sostuvo que “el libre acceso y el acceso a las pantallas puede agrupar distintas conductas que reúnen factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Es decir, cuando pasamos más tiempo en las pantallas, generamos o tenemos más niveles de sedentarismo”.

“Ese sedentarismo favorece —lo que está demostrado— una alimentación hipercalórica con peor o menor calidad nutricional, mayor porcentaje de grasa corporal, mayores niveles de colesterol y mayores niveles de resistencia a la insulina”, agregó el también vicepresidente de la Rama de Medicina del Deporte de la Sociedad Chilena de Pediatría.

Mira la entrevista completa