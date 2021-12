En conversación con CNN Chile, Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, analizó la contingencia política en torno a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.

La parlamentaria se refirió al tenso enfrentamiento que protagonizaron adherentes de José Antonio Kast con los de Gabriel Boric en las inmediaciones de la Plaza Baquedano y sostuvo que “esta campaña ha estado salpicada de incidentes agresivos y violentos particularmente de parte de la candidatura neopinochetista“.

Sobre la misma, catalogo la actual contienda presidencial como una de carácter “sucia y detestable“. En ese sentido, apuntó a las fake news y agresiones física-psicológicas que finalmente terminan por “agredir al conjunto de la sociedad chilena“.

Consultada por la acusación de “abuso” que hizo el candidato del Frente Social Cristiano contra el abanderado de Apruebo Dignidad, Hertz criticó “que la mentira llegue a ese punto” e incluso habló de “una intención injuriosa”.

La parlamentaria abordó al acusación que pesa sobre Boric y explicó la acusación en redes sociales en el contexto de que “cuando estaba en la FECH, posiblemente, el candidato Gabriel Boric, que ha reconocido que fue criado -por cierto como todos nosotros- en un ambiente patriarcal y machista pudiera haber tenido manifestaciones de este machismo y que lo han señalado con total claridad las feministas y los protocolos de Convergencia Social, pero sin embargo es utilizado por un personaje que pretendió eliminar el Ministerio de la Mujer“.

Sobre la idea del diputado de llevar a Kast a la justicia por sus dichos en esa línea, Hertz manifestó que “yo, como abogada, le sugeriría que sí lo hiciera”.

Respecto a la llegada de la ex presidenta Michelle Bachelet al país, la congresista dijo no saber si la actual alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sostendrá o no encuentros con una u otra carta presidencial.

“Esta no es una segunda vuelta presidencial cualquiera“, dijo Hertz sobre el actual proceso electoral. “Aquí está en juego ni más ni menos que la democracia que hemos alcanzado“, aseguró al cierre mientras se refirió al líder rupublicano como un “neopinochetista”.