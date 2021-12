Una edición especial de CNN Chile, dedicada este lunes a analizar el triunfo presidencial de Gabriel Boric, tuvo como una de sus invitadas a Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y una de las jefas políticas de la campaña del abanderado de Apruebo Dignidad en su carrera hacia el sillón presidencial. En entrevista se detuvo a explicar los dichos de Giorgio Jackson sobre las querellas por Ley de seguridad del Estado, quien afirmó que, en el minuto en que asuma Gabriel Boric, estas serán retiradas. Sin embargo, tras su visita a La Moneda, el presidente electo señaló que “vamos a revisar caso a caso, es mejor no anticiparse”. En ese sentido, sentenció, “nosotros hemos sido muy claros: Ha sido nefasto que el gobierno mantenga las querellas contra estos jóvenes”, agregando que “las querellas se van a retirar, lo que pasa, es que ante la pregunta, nunca hemos estado por indultar a quienes saquean pymes y toda esta caricatura que se ha hecho de que querríamos mantener una suerte de impunidad, entonces, creo que es para diferenciar eso”. Asimismo, precisó que “nosotros nos referimos a aquellos jóvenes que hoy llevan más de dos años presos en las cárceles, no con arresto domiciliario, sin ninguna prueba en su contra”. Finalmente, puntualizó, “son justamente las que tienen un prisma político; Tenemos asesinos, violadores, libres y tenemos a estos jóvenes, sin ninguna prueba en su contra, en las cárceles por dos años, eso no está bien”.