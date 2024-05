El diputado de Demócratas e integrante de la Comisión de Seguridad y Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto, se refirió este viernes al anuncio de la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicando que si el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) es aprobado con la indicación que implementa la justicia militar, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional (TC).

En conversación con CNN Prime, el parlamentario lamentó que “sectores del Gobierno y de la izquierda se preocupen más de la historia, hechos que sucedieron hace 50 años, que dividen al país”.

Asimismo, agregó que “uno lamenta que el Gobierno no se dé cuenta de que no estamos enfrentados a la dictadura militar, sino al crimen organizado que ponen en riesgo el Estado de derecho y ponen en jaque a nuestras policías”

Además, adelantó que a su juicio el proyecto de RUF va a ser aprobado por las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, destacando el apoyo tranversal -desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido Republicano- que tiene.

Sin embargo, enfatizó en que “el gran problema que tiene a Chile entrampado es que todo lo politizamos”, subrayando que los debates y legislaciones de seguridad “debería estar por sobre las discusiones ideológicas”.

Cuestionamientos de Tohá a la justicia militar

Durante el debate legislativo que se dio esta jornada en el Congreso alrededor de la iniciativa de seguridad que establece criterio al uso de la fuerza para funcionarios policiales y militares, la secretaria de Estado cuestionó la validez de la iniciativa, argumentando que los tribunales militares no son imparciales y deben responder a sus mandos.

En esa línea, Tohá expresó que la indicación “tiene una sola lógica; mostrarle una vez más a la ciudadanía que unos sí que están con las Fuerzas Armadas y otros no. Creo que las Fuerzas Armadas, cuando ven este debate o carabineros, se sienten desolados, no apoyados. Sienten que aquí reina una gran confusión, que no sabemos a dónde vamos”.

La ministra también resaltó la importancia de que la ley responda por las omisiones de los mandos policiales y militares en situaciones críticas, sin distinción entre civiles y Fuerzas Armadas.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de mantener la imparcialidad de los tribunales para garantizar la aplicación adecuada de la ley y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

“Este era un proyecto razonable y lo vamos a volver razonable en el transcurso de la tramitación que queda. En ningún país en tiempos de paz, los delitos en que participan civiles, sea como autores o como víctimas, se rigen por tribunales militares por la simple razón de que los tribunales militares no son imparciales”, indicó.