Ignacio Briones, precandidato presidencial de Evópoli, en conversación con CNN Chile se refirió al reciente debate televisivo que enfrentó junto a los abanderados de Chile Vamos. Al respecto, manifestó que “me hubiera encantado hablar de educación”.

Sobre este tema, indicó que “nosotros tenemos una propuesta para invertir en educación publica, en la educación parvularia y escolar, y aspirar a tener una educación pública que sea mejor que la privada“.

Un ámbito de educación que ejemplificó con lo ocurrido al diputado Giorgio Jackson, quien fue interpelado en plena Plaza de Armas y tratado de “traidor”. Al respecto, dijo que “yo solidarizo, porque esas expresiones y esas funas son inaceptables, son reflejo de que en Chile somos muy mal educados, no nos respetamos“.

“Cuando el presidente de la Clínica Las Condes se salta la fila para ponerse una vacuna con una situación de privilegio, eso es mala educación, es no tratar con igual respeto al otro, es saltarse al otro”, añadió.

Encuestas

De acuerdo con las encuestas, el precandidato Briones ocupa el último lugar de las preferencias en el pacto de Chile Vamos. Pero el representante de Evópoli, afirmó que “las encuestas están muy equivocadas porque pasan dos particularidades”.

“Primero, hay una tasa de respuesta de personas que no tienen decidida su opción, y segundo porque las personas están preocupadas de la pandemia, están cansadas, desconfían de la política; y nuestra labor es reencantar con una propuesta de futuro que no tenga ofertones“, analizó.

“El tema clave hoy en Chile es la confianza, por eso para mí es clave hablar con honestidad. Las personas pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, y es muy legítimo, pero lo que no puede pasar es que no confíen en ti. Y muchos políticos han caído en la trampa de prometer y las personas ya no les creen nada, y yo no voy a caer en eso“, sostuvo el ex ministro de Hacienda.

Chile Vamos

Ante los eventuales resultados de las primarias disputadas este domingo 18 de julio, Briones explicó que en el pacto de Chile Vamos “nosotros tenemos un compromiso no escrito, pero es tan valioso como uno escrito, de que aquellos candidatos que no salgan ganadores, van a apoyar al ganador y eso lo voy a honrar siempre“.

Una decisión que “por supuesto” incluye a Sebastián Sichel, en referencia a las diferencias manifestadas entre ambos en el debate del lunes. “Somos todos adultos, estamos todo aquí compitiendo y hay que desdramatizar. Cuando uno tiene planteamientos distintos, hay que hacerlos ver con carácter y con respeto“, aseveró.

Por otro lado, añadió que “se vienen tiempos complicados en lo económico, en el empleo, pero por eso se requiere un plan serio para salir de esto y nosotros lo tenemos, y queremos abrirlo y tender puentes para construir con otros los acuerdos que necesitamos para hacer reformas sociales profundas en educación, pensiones, salud, pero también levantar la economía para poder financiar estas reformas de manera duradera”.

Apruebo Dignidad

Finalmente, el precandidato de Evópoli explicó a quiénes se refiere cuando habla de la “izquierda extrema”. Apuntó a que “me refiero a ese pacto (Apruebo Dignidad), donde hay una diferencia en todo caso entre Daniel Jadue y Gabriel Boric”.

“Daniel Jadue representa un sector que se ha restado de todos los acuerdos durante la peor crisis de nuestra historia, que estuvo en contra del plebiscito y luego se lo auto arrogó”, además, “es una persona que llama a limitar la libertad de expresión y es una persona que mostró un tono tremendamente agresivo“, enfatizó.

Pero en el caso de Gabriel Boric, pese a que “tengo diferencias ideológicas importantes” con él, valoró dos cosas del diputado. “Primero es una persona con convicciones, y las convicciones se prueban por la capacidad de ir contra la corriente (…), y lo otro, él ha dado varias señales de tender puentes y en eso nos parecemos“.