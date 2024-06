Boric dice que Colonia Dignidad “es el epítome del mal” y que canciller de Alemania le planteó idea sobre trabajo conjunto

El Presidente reveló en CNN Chile cómo se gestó la colaboración entre Chile y el pais europeo para convertir a la ex Colonia Dignidad en un sitio de memoria.

“Yo creo que Colonia Dignidad es el epítome del mal”. Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric argumentó su anuncio de un trabajo conjunto con las autoridades de Alemania para que la ex Colonia Dignidad, ubicada en la Región del Maule, se convierta en un espacio de memoria tras los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el recinto.

En entrevista con CNN Chile Radio, el mandatario dijo que “es brutal lo que pasó en Colonia Dignidad durante demasiado tiempo, acentuado en la dictadura. Es brutal, el epítome del mal“.

Canciller Olaf Scholz le planteó la idea

El jefe de Estado reveló que fue el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien le plateó el tema en la primera reunión que sostuvieron, en Nueva York.

“Se contituyó una comisión mixta entre Chile y Alemania el año 2018 que hasta ahora no había tenido resultados concretos. Él me dijo que había una sensación de responsabilidad, que no se había asumido toda la responsabilidad que correspondía. Me dijo ‘Presidente, estoy preocupado por esto, lo invito a que trabajemos para sacarlo adelante’“.

El mandatario comenzará este domingo 9 de junio una gira por Europa, cuya primera parada será en Alemania.