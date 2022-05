La región Metropolitana (RM) retrocederá de fase el jueves 12 de mayo. De esta forma, habrá nuevos aforos y medidas sanitarias.

El secretario general del Colegio Médico (Colmed), Dr. José Miguel Bernucci, aseguró que “era algo que se esperaba y se veía venir: la subvariante de ómicron generó un impacto de contagio en Europa y está siendo la gran culpable de la situación que está viviendo China. Al tener la noticia de que teníamos esta variante con contagio comunitario, sabíamos que se iba a transformar en un factor para el alza de casos”.

En conversación con CNN Chile, el médico reflexionó sobre la medida implementada por el Ministerio de Salud (Minsal). En ese sentido, el Dr. Bernucci cree que “tenemos un factor local: la llegada del invierno. Al bajar las temperaturas se genera que las personas ventilemos menos, que nos aislemos más en espacios cerrados y así se contagia el COVID-19″.

Asimismo, el secretario general del Colmed piensa que “la actuación de nosotros, como personas, pareciera que el coronavirus no era tema, la pandemia se nos olvidó, pero esto nos viene a recordar que esto no es así y nos quedan varios meses por delante con la pandemia”.

“Existe la sensación de que la pandemia pasó, pero todos los expertos señalaban que eso no era así que efectivamente se esperaba un alza de caso entrando al invierno. Lo que sabemos, a ciencia cierta, es que el alza de casos va a existir y se pueda denominar como una nueva ola. Lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar (…) no sabemos cuál va a ser el techo que nos espera en unas semanas más”, manifestó.

Finalmente, el Dr. Bernucci dijo que “debido al efecto protector de la vacuna, la cantidad de personas que van a hospitalizarse y conectarse a ventilador mecánico es ostensiblemente menor a que si no tuviésemos vacuna. Este efecto nos quita presión sobre las camas UCI. Sin embargo, se agrega otro factor que no había estado presente hace dos años: la circulación de influenza y otros virus invernales, como el sincicial”.