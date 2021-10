En esta nueva edición de Aquí Se Debate Convención, los convencionales Bernardo Fontaine de Vamos por Chile, Rosa Catrileo por el Pueblo Mapuche, y César Valenzuela del Colectivo Socialista, conversaron sobre el trabajo de la Convención Constitucional a un año del plebiscito constitucional. Uno de los temas fue sobre si se permitirá el lucro en la educación y en la salud. El representante de Vamos por Chile aseguró que esa no debería ser la discusión central. “Tiene que haber libertad de elegir en salud y en educación, y por cierto que el estado debe financiar a los que no tienen recursos. Si tiene lucro o no, no es importante, lo importante es que haya buena salud”, afirmó. Por su parte el convencional Valenzuela señaló que él apuesta a “que tengamos en salud un sistema universal, que desde el Estado se promueva un sistema universal. En los sistemas complementarios si podría haber lucro, no en el sistema universal”. Mientras que la constituyente de los pueblos indígenas le contestó a Fontaine y sostuvo que ella no puede permitir el lucro en estas áreas. “La libertad no implica que se pueda hacer negocio con ciertos derechos. Eso de elegir depende mucho del bolsillo y eso por lo menos yo no voy a estar privilegiando”, enfatizó.