El impacto de la transferencia tecnológica en la sociedad. Conectar la investigación científica y tecnológica que realizan las universidades con las empresas que se ha propuesto Hubtec.

Esta corporación apuesta por impulsar la transferencia tecnológica como una forma de facilitar mayores beneficios a toda la sociedad.

Para conocer más sobre esta iniciativa, Daniela Herrera conversó con Bernardita Araya, doctora en Biotecnología y Máster en ciencias de la Universidad de Cambridge y directora ejecutiva de Hubtec. Es experta en el desarrollo de productos para industria biomédica y hoy lidera esta corporación sin fines de lucro que intenta transformar proyectos en soluciones con impacto en la economía y la sociedad.

Creó su propia empresa de nanotecnología en Inglaterra y hoy comenta cómo fue que surgió su interés por la ciencia: “Nace de mi abuelita, me encantaba ver cómo ella preparaba queques, tortas, panqueques, y mi mayor sorpresa venía cuando esta cosa gelatinosa, media babosa que no olía a nada y no sabía a nada, entraba al horno y al rato salía un queque perfecto. Eso me acercó mucho a la química, y después me fui especializando en la biofísica y ahora en la biotecnología”.

Araya transitó un camino que no todas las mujeres tienen la oportunidad de andar y, como muchas, se encontró con algunos obstáculos sólo por el hecho de ser mujer. “Sí, yo creo que hay barreras. Yo tenía un profesor que no ponía 7 a las mujeres. Entonces yo iba a pelearle el 7 y le preguntaba ‘en qué me equivoqué’”.

Hubtec es una corporación que agrupa a una serie de universidades, entre ellas la Universidad Católica, la del Desarrollo, la Andrés Bello, la de Los Andes, entre otras, donde todos ponen sus esfuerzos para la transferencia tecnológica. “Se trata de cómo vinculamos lo que ellos están haciendo en las universidades con las necesidades de la industria“.

Habló sobre la transferencia tecnológica y cómo lo ponen en práctica para integrar conocimientos entre la academia y el sector empresarial.

“Es el cómo hacemos que una investigación que salió de una pipeta, que salió de identificar que hay un marcador interesante o una molécula interesante, pueda llegar a permitirte diagnosticar una enfermedad. Esto es una posta. En la posta son cuatro corredores donde cada uno tiene que correr muy bien su pedazo, pero también todo depende de cómo entregamos el testimonio. El primer corredor parte muy enfocado, pero él no gana la carrera si el último no llega a la meta. El testimonio es la tecnología, es el desarrollo que está en la universidad. El primer corredor es el investigador, bueno ¿quién es el segundo? ¿Es la empresa directamente?, puede que no”, explicó.

A su juicio, Chile tiene un gran potencial para poner en práctica la transferencia tecnológica, pero esto tiene que pasar por un proceso de cooperación y apertura entre los sectores involucrados. “Mi diagnóstico principal tiene que ver con potenciar la vinculación entre universidades y empresas, que los científicos nos acerquemos a las empresas mucho antes y que las empresas dejen de ver con tanto recelo a los investigadores. Hay mucho más que se puede hacer en conjunto”.

Especialmente, en el contexto actual que vive el país la científica considera que los resultados de la transferencia tecnológica siempre serán positivos y redundarán en beneficios para la sociedad, con o sin crisis social. “Para las empresas vincularse tempranamente con las universidades siempre es positivo, siempre. Accedes a expertos, a infraestructura más barata, accedes a laboratorios de primer nivel invirtiendo mucho menos. Es una situación de ganancia para las empresas. Las universidades ganan mucho también porque empiezan a entender este problema, empiezan a entender a este destinatario final en esta posta. La posta es larga, si yo estoy acá solo y no he conversado con el que tiene que correr la última parte de esta carrera, es bien difícil que el testimonio que yo le entregue pueda avanzar”.

Los desafío son grandes y hay nuevos e influyentes actores como el nobel Ministerio de Ciencia y Tecnología. Araya confía en que se logrará esta integración. “Creo que toda la comunidad que está vinculada con la ciencia, está bien comprometida con toda la tarea que se viene para adelante”, finalizó.