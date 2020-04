La Asociación Gremial de Marcas del Retail se opuso a la “apertura piloto” de un mall en Las Condes durante la próxima semana, iniciativa anunciada por el alcalde Joaquín Lavín. Platean que la idea se materialice a partir de la segunda semana de mayo y cumpliendo con algunas condiciones.

El mismo Lavín abordó las tres fases del plan en conversación con CHV Noticias: abrir el centro comercial sin acceso al público para entrenar a los trabajadores, luego abrir un día con público y finalmente realizar una jornada de evaluación. Todo esto a contar de la última semana de abril.

La presidenta de la asociación, Paula Valverde, dijo en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “podría ser una buena idea el probar la ejecución de los protocolos en las tiendas mismas, pero lo que entiendo es que la idea es hacerlo un día y al día siguiente aperturar”.

En cambio, ellos plantean realizar el proceso bajo tres condiciones.

La primera de ellas es que “nuestros colaboradores tienen que estar tranquilos y seguros”, para lo cual insisten en que debe haber pasado el peak que el Gobierno viene anunciando para las próximas semanas.

Luego, necesitan “entender los protocolos”, ya que no fueron parte de su elaboración. Para ello requieren de más de un día, ya que deben “internalizarlos y bajarlos a cada una de nuestras realidades”.

Finalmente, platean realizar un “trabajo colectivo conjunto entre alcaldes, Gobierno, centros comerciales y operadores”.

“Es demasiado relevante en este minuto para que las cosas salgan bien y no cometamos errores porque necesitamos cuidar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes”, dijo Valverde, y advirtió que “si esas tres condiciones no se dan, no estamos preparados para la apertura”.

Por otro lado, explicó que el gremio representa a más de 100 marcas, la mayoría presentes en los centros comerciales, “por lo que es muy difícil que se logre hacer una apertura o una prueba si los operadores no están ni siquiera informados”.

Finalmente, hizo un llamado al alcalde Lavín: “estamos totalmente disponibles para trabajar en conjunto con ellos”.