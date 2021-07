El constituyente UDI Arturo Zúñiga (D9), abordó la suspensión de la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional debido a problemas técnicos y sanitarios en el ex Congreso Nacional. Al respecto, el también ex subsecretario de Redes Asistenciales, manifestó en CNN Chile que para él “lo más grave es someter a votación si nosotros respetamos o no el aforo máximo, es decir si respetamos o no la legislación vigente”, aludiendo a que la determinación de suspender la sesión habría querido ser sometida a una votación por parte de la mesa. Por otro lado, indicó que “desconozco si la mesa chequeó con el gobierno si estaban o no habilitadas las salas”, destacando que la “mesa acogió esto de suspenderlo y me parece algo razonable que lo haga, pero el problema acá se gatilla por no tener las tecnologías habilitadas para sesionar”, explicó. Afirmó además que no había siquiera alcohol gel en el recinto. “Me parece vergonzoso lo que está sucediendo, yo le pido personalmente disculpas a la ciudadanía y espero que mañana no hayan excusas”, añadió, ya que “la señal que hemos dado ambos días es muy mala. Llevamos dos días con sueldo y no hemos hecho nada”. En cuanto a las responsabilidades en el caso, enfatizó que “tiene que investigarse qué fue lo que sucedió, la mesa no nos explicó si tuvo o no conversaciones con el gobierno y si estaban en conocimiento previamente de que a las 3 de la tarde no iban a estar en funcionamiento las salas”. Por tanto, “dejo que la mesa haga su trabajo con el gobierno y que busque solucionar el problema”.