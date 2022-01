Diversos hechos de violencia han tenido lugar esta semana en la macrozona sur. Luego de los homicidios de César Millahual y Joel Ovalle el día martes, donde este último fue perseguido y asesinado por desconocidos, ayer fue también reportado el asesinato de otros dos trabajadores en Cautín. El jefe de la Defensa Nacional para La Araucanía, Luis Cuellar, sembró polémica en el mundo político al plantear que “aquí hay gente que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito”.

En conversación con CNN Chile, la diputada electa del distrito 22, Gloria Naveillán (PR) y la también diputada electa por el distrito 22, Ericka Ñanco (RD), discutieron la séptima extensión del Estado de Excepción en la macrozona sur por parte del Senado y su utilidad a la hora de aminorar los hechos de violencia.

“Claramente no ha sido perfecto”, planteó Naveillán. “Ha habido atentados igual y desgraciadamente, esta pura semana tenemos que lamentar cuatro personas muertas. Y yo creo que, en buena medida, es porque los que actúan son Carabineros apoyados por las fuerzas militares, pero apoyando sin acción”. Sin embargo, considera que la violencia disminuye cuando la medida es implementada: “Es cierto, es real y es comprobable que, durante su vigencia, ha habido menos atentados con respecto al año pasado (…) Si no hubiera Estado de Excepción, ¿en qué condiciones estaríamos? Si con Estado de Excepción llevamos cuatro personas muertas y varios atentados”.

La parlamentaria expuso, además, que “los Estados de Excepción se aplican de acuerdo a las circunstancias; por lo tanto, yo creo que, mientras las circunstancias ameriten, debe estar. Por eso, a mí me asombra que el presidente electo, Gabriel Boric, con esta anticipación diga que él no va a proponer nuevamente el Estado de Excepción. Porque él no tiene idea de lo que va a pasar en marzo. Nadie lo sabe”.

Por su parte, Ñanco discrepó abiertamente con la medida: “El Estado de Excepción no es un estado que se deba prorrograr, porque hemos visto que se han cometido igual delitos, han asesinado a cuatro personas. Pero también cómo las fuerzas militares han denigrado los derechos humanos de otras personas. No han disminuido los hechos delictuales que han pasado en La Araucanía, así como sí se han violado los derechos humanos de parte de las fuerzas armadas y también policiales en contra, principalmente, de personas mapuche que viven en la zona. Es una medida arbitraria, ver tanquetas de militares en La Araucanía realmente no significa seguridad ni paz. Si realmente queremos abordar un proceso de paz, tenemos que entrar con el diálogo. Debemos conversar con quienes hoy día están sufriendo estas situaciones y con quienes, también, están en procesos de lucha para reivindicar ciertos territorios que son parte de una demanda histórica del pueblo mapuche”.

Mencionando el caso de Jordan Liempi, comunero fallecido en Cañete, Ñanco afirmó que “no es justo que nadie hoy día esté siendo atacado por pertenecer a un pueblo originario, nadie debe ser asesinado por tener una ideología distinta. Se supone que estamos en un país que respeta la democracia, o eso espero… porque, la verdad es que, en La Araucanía, pareciera que vivimos en dictadura desde este gobierno se instaló. Inclusive, es mucho más, vamos más atrás: todos sabemos que el asesinato de Camilo Catrillanca se fue amasando por parte de carabineros, por parte del Comando Jungla, que se instala en este Gobierno precisamente. Y todos sabíamos que, en un principio, el Gobierno ni siquiera salió a condenar este tipo de situaciones”.

Y prosiguió: “Cuando muere un mapuche, nadie se altera ni dice nada por parte del Gobierno o por parte del sector al cual pertenece Gloria; pero, en cambio, cuando matan a cualquier persona, todos sabemos que debemos reaccionar y tenemos que condenar profundamente estos tipos de acciones. Creo que aquí no hay diferenciación de quién es ciudadano de primera, segunda o tercera clase, y es algo que está sucediendo hoy día. Cuando matan a un mapuche, el Gobierno o el sector al cual pertenece Gloria no reacciona. No sé si eso será porque tienen un profundo problema de racismo o de clasismo”.

Naiveillán negó las alusiones: “Yo no entiendo por qué nos adjudica ese tipo de cosas cuando, en realidad, yo creo que aquí hay como una especie de confusión. Acá no hay nada contra el pueblo mapuche, Ericka, sino que lo que tenemos y debiéramos de estar todos unidos es de estar en contra de quienes cometen actos de narcoterrorismo. Porque no podemos seguir mezclando al pueblo mapuche con los que cometen actos de narcoterrorismo o delincuencia. Separemos de una vez por todas la cosa. Las personas del pueblo mapuche merecen todo el respeto, son personas con las que se puede dialogar, son personas con las que uno se puede sentar a una mesa a conversar”.

Y agregó: “Pero, cuando tú me dices, como lo dijo la recién nombrada ministra del Interior, que ella está dispuesta a conversar con todos, incluso con la CAM… es decir, ella está dispuesta a conversar con una metralleta arriba de la mesa. Con una organización que se ha adjudicado una cantidad tremenda de atentados; donde, además, se ríen del nuevo Gobierno, diciendo que es ‘pseudo progre’ y que van a seguir con actos de violencia. Entonces, ¿sabes, Ericka? Yo creo que acá, de una vez por todas, tenemos que entender: son dos cosas diferentes. Una cosa es el tema pueblos originarios, donde se puede conversar, se puede dialogar, pero otra cosa muy distinta es la violencia”, finalizó.