Tras revelar en CNN Prime que existieron llamadas y reuniones con Marta Herrera y Patricia Muñoz en el marco de la nominación para suceder a Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, agregó este martes, también en conversación con CNN Chile que previamente también se reunió con el candidato Carlos Palma.

“A Carlos Palma lo conozco desde abril-mayo, cuando fui a Coyhaique y él tuvo la gentileza de invitarme a un seminario del Ministerio Público. Quedamos en muy buen pie, es una persona muy agradable”, dijo Vivanco a Mónica Rincón. “Después me dijo que iba a venir en mayo y yo lo invité en mi casa”, agregó.

La reunión consistió en una comida en la casa de Vivanco el 12 de mayo: “En la entrevista de ayer no la mencioné porque no fue parte para nada en mi pensamiento de que tuviera que ver con candidatos a fiscal porque ahí faltaban cinco meses para que cesara Jorge Abbott y en ese tiempo estábamos preocupados de la Convención Constitucional”.

A la casa de Vivanco fueron amigos personales y cuatro ministros de Corte Suprema. Sin embargo, no quiso mencionar nombres “porque era una comida privada (…) ninguno fue invitado por una situación de campaña“.

Sin embargo, sí reconoció que en esa comida estuvo presente Manuel Guerra, ex fiscal metropolitano oriente, “que se conocía de antes con el señor Palma”, además de “un ministro de la Corte de Apelaciones que por los motivos anteriores no menciono su nombre”.

Consultada por su voto a favor de Marta Herrera, la vocera de la Suprema aseveró que su reunión “no fue determinante” para entregarle su voto para la quina: “Para mí lo más determinante fue su exposición. Sí fue una persona que me resultó grata, pero más allá de eso, no”.

