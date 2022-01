Durante la jornada de este martes, se generó un conflicto entre el Poder Judicial y algunos convencionales, luego que desde el primero expresan su “preocupación” por una propuesta de norma que busca limitar a 8 años la duración de todos los cargos de jueces en el país.

Debido a que desde la convención catalogaran estos dichos como “una intromisión indebida”, CNN Chile conversó con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la cual explicó sus observaciones.

Lee también: Delegado presidencial confirmó querella criminal contra agresores de carabineros en Iquique

“Hoy todos los jueces terminan a los 75 años. Y desde el punto de vista de la Corte Suprema, por razones políticas se pueden establecer plazos y sobre eso no tenemos observaciones. Pero sí tenemos que el sistema de renovación tiene que ser gradual, porque si se hiciera una renovación de todos lo que tuvieran que irse, podría quedar paralizado el sistema“, sostuvo.

En esta misma línea, agregó que “no nos hemos pronunciado sobre el límite de tiempo en la Corte Suprema, sí en la Corte de Apelaciones. Porque en ellos hay una posibilidad reelección y nos preocupa que una parte importante del mandato de juez va a estar en una posible renovación. El tema de la inamovilidad, está para evitar que las personas empiecen hacer campaña para ser reelegidas, como pudiera ser un cargo político”.

Respecto a las críticas realizadas por algunos convencionales al Poder Judicial, Vivanco aseguró que los órganos de Estado si pueden manifestar su preocupación.

Lee también: Mercado laboral muestra mejoras: Desempleo cayó un 25% en la RM en un año

“No nos hemos entrometido en nada en funciones que no son nuestras. Hemos ofrecido nuestra colaboración oportunamente, hemos actuado de acuerdo a lo que ellos mismo han pedido. Estamos participando en dar una opinión en temas que nos preocupan, pero no en la función que le comete a la convención si no como todos los chilenos. Los órganos del Estado pueden manifestar una preocupación“, afirmó.

Por último, enfatizó en que están disponibles para ayudar en lo que se les pida y que respetarán lo que se haga en la convención.

“El espíritu que hay en general es de colaboración. Estamos disponibles si nos quieren invitar. No hemos querido hacer amenazas. Desde el punto que todos estamos buscando el bien común, podemos llegar a buenos cuerdos, y nosotros como Poder Judicial vamos a respetar lo que diga el pode soberano, pero si tenemos un poder jurídico y ético de hacer presente nuestras preocupaciones y colaborar en las soluciones“, concluyó.