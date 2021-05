La presidenta de Convergencia Social (CS), Alondra Arellano, se refirió este jueves a la agitada noche que tuvo la oposición en el último plazo entregado por el Servel para inscribir los pactos para las primarias presidenciales. Tras una intensa jornada de negociaciones, sólo firmaron el Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras que el resto del sector (PS, PPD, PR, DC) no irán a la instancia.

Al respecto, en entrevista con CNN Chile, la presidenta de la colectividad en la que milita el candidato presidencial Gabriel Boric, sostuvo que “estoy profundamente contenta y alegre de que haya inscrito una primaria con el pacto Apruebo Dignidad, porque Chile decidió claramente que quiere un camino distinto al de los últimos 30 años y eso vamos a ofrecer”.

“Vamos a seguir por una mayor unidad social, amplia con todos los sectores que quieran transformaciones reales y contundentes para el país, la ciudadanía no quiere cambios a medias tintas, ni mínimos, quiere un programa de dignidad“, añadió.

Sobre la decisión de no incluir a Paula Narváez en la primaria, Arellano indicó que “lamentamos que el PS haya tomado la decisión de seguir por el mismo camino de los últimos 30 años, pero dese el FA y Apruebo Dignidad no vanos a seguir con la misma lógica de cómo se ha construido la política de hace 30 años, no vamos a funcionar bajo la lógica de cuoteo”.

Lee también: Elecciones 2021: El tenso panorama político de cara a las primarias presidenciales

“Cuando se habla de veto no se habla del cuoteo que se intentó hacer para construir una lista parlamentaria, lo importante no son los vetos, sino que queremos construir una primaria que sea transformadora en un sector que este comprometido, no con un programa de mínimos, sino uno que garantice dignidad y transformaciones”, explicó.

Eso sí, aclaró que “con el PS vamos a seguir coordinándonos porque creemos tiene un rol importante en la política, juega un rol histórico de transformaciones y luchas sociales y ese legado es el que queremos realzando”.

Junto con asegurar que “la decisión fue tomada de forma colectiva por Apruebo Dignidad”, cuestionó que losa cuerdos “no se hacen llegando a negociar a última hora cupos parlamentarios, sabían que esa condición no la íbamos a aceptar“.

Finalmente, Arellano concluyó que “en Chile no puede haber otro gobierno de derecha” y aseguró estar “convencida” de que “nuestra primaria da las garantías para que eso no vuelva a suceder”.