Alfredo Joignant sobre independientes en pactos políticos: “Cuando resultan electos, la tendencia a emanciparse es enorme”

El panelista de Tolerancia Cero aborda el caso de los parlamentarios independientes de la bancada PPD que, entre otras cosas, amenazaron con un nuevo retiro de fondos de AFP en caso de que no haya acuerdo para alcanzar la reforma previsional.

Desde hace ya varios años, los partidos políticos chilenos han tomado la decisión de poblar con independientes sus ofertas de candidatos.

Si bien esta es una práctica que es muy común en los partidos de la derecha tradicional, esta se ha extendido en los partidos de izquierdas, en unos más que en otros.

El gran problema con los independientes que son electos en cupos de partidos (en Chile se les conocen como “independientes asociados”) es que estos tienden a adoptar comportamientos autónomos que a menudo contradicen al programa del partido bajo el cual fueron electos, argumentando que los propietarios del escaño son quienes fueron elegidos. Esto es manifiestamente falso: no solo porque los independientes hubiesen tenido infinitas dificultades para reunir firmas y competir como “independiente puro”, sino que además, sin un partido que los lleve como candidatos y los financie, la probabilidad de resultar electos se reduce casi a cero.

Todo esto trae consecuencias. En pocos días, varios diputados de la bancada del PPD (mayoritariamente formada por independientes) votaron en contra, o se abstuvieron de apoyar reformas a la ley anti-discriminación (conocida como “Ley Zamudio”), arrastrando con ellos a algunos diputados que militan en el partido. Al día siguiente, varios de estos diputados amenazaron con un nuevo retiro previsional en caso de que no haya acuerdo para alcanzar una reforma previsional.

Todo lo anterior es la consecuencia de poblar las plantillas de partidos con candidatos “independientes”. Cuando resultan electos, la tendencia a emanciparse de los partidos y su programa es enorme. El caso del PPD es un excelente ejemplo, un partido en el que opera entre sus diputados independientes el dicho “si yo te he visto, no me acuerdo”.